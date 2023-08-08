極品莊園咖啡COFFEELAND 專屬「療癒森林咖啡體驗」

「你可以藉由享受，得到一杯好咖啡；也可以因為一場體驗，日後每一天都能喝到好咖啡。」

療癒森林咖啡廰是COFFEELAND與臺大合作進行植栽規劃模擬出的森林環境，打造出植物芬多精、瀑布負離子濃度、室內200平溫室優美森林景緻。圖／COFFEELAND提供

繼疫情趨緩出國潮正興盛的同時，業者也紛紛推出深度旅遊搶攻國內旅遊，也因應國人愈趨重視「質感生活、儀式感」，近年愈來愈多實作體驗活動。「療癒森林咖啡體驗」是由COFFEELAND極品莊園咖啡主辦，攜手正瀚風味物質研究中心協辦，結合國際咖啡證照技術團隊、高規格SCA精品咖啡協會認證研究室、豐富咖啡課程及實作，以及室內療癒森林。COFFEELAND在堅持每顆咖啡豆的品質之餘，也希望能帶著消費者從品嚐一杯香醇好咖啡，到體驗這份咖啡文化的價值。

透過親自現沖咖啡，找出符合自己風味的咖啡，相當具成就感。圖／COFFEELAND提供

「Seed to cup！」藉由專業研究員導覽高端先進的咖啡研究室，讓體驗者實地了解種子到杯子的完整咖啡生命旅程，接著以基礎咖啡知識理論結合品評體驗，透過一杯杯現沖咖啡，找出符合自己風味的咖啡，再走進環境優美的沖煮體驗區，透過咖啡師手把手教學實作，找出咖啡風味的多元可能。

環境優美的沖煮體驗區。圖／COFFEELAND提供

專業咖啡師手把手教學實作。圖／COFFEELAND提供

另外，更亮眼的是，以精品配方為名的COFFEELAND，開創咖啡業界獨有的配豆體驗，邀請業界知名咖啡師親自教授配豆邏輯，讓消費者拚配出專屬配方，而此體驗活動的一大特色更是進入室內療癒森林秘境，在瀑布與芬多精的圍繞下，享受森林中一場下午茶。

COFFEELAND除了歡迎各單位包團參與外，近日也正式推出體驗平台供散客們預約，期待對咖啡有興趣的民眾都可以藉由這場療癒森林咖啡體驗，從嗅味覺開啟咖啡之旅吧！

COFFEELAND_FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/coffeelandinc 療癒森林體驗預約平台：https://coffeeland.rezio.shop/zh-TW