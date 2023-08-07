看見台灣 Joyce Ling台灣畫家凌丹琦

Joyce Ling 作品將受邀在歐洲現代藝術博物館出

Joyce Ling凌丹琦是台灣新生代畫家，遵崇自己的靈性自由，發展出人類天生本然的創作能力，參考繪畫技巧，但用自己的風格改變傳統的技法。

她所體悟的繪畫風格已然成形，也創作了許多讓人驚喜的創作！而只是在社群上展出她的畫作，就被加拿大策展團隊Artio gallery 兩次邀請展覽，因此在2023年8/25～27日凌丹琦將在知名的歐洲現代藝術博物館展出。而在此之後，相繼已有更多的國際策展團隊關注到凌丹琦的作品，被她的獨特、新興畫風及色彩吸引，絡繹不絕邀請她到歐洲各地展出。

因為她的畫風沒有傳統的技法，卻有著印象派的色彩斑斕及野獸派的線條粗獷，卻展現了新時代的畫風！她的色彩在所有的繪畫牆上總是優先吸引人目光，近代畫風，人們也在找尋印象派色彩以後的新興色彩與獨訴著寧靜語言的未來畫風，而凌丹琦的作品正有這個能力，所有觀者無不驚嘆她的畫作有種催眠能力，讓人駐足良久，當她在之前的里昂歐洲展中，一個父親帶著孩子只是站在遠處即被其畫作吸引，久久無法離去，並訴說著她的畫作有著這獨特的寧靜催眠魅力。

https://www.joyceart.tw/zh/portfolio-item/abundance/

而歐洲現代藝術博物館（Museu Europeu d’Art Modern) 簡稱MEAM, 位於十八世紀 新古典主義風格的Palacia Gomis , 也就是巴塞隆納的EI Born 區的街頭中， 此處是充滿文化氣質的街廓。

此博物館是一座精美的具象藝術收藏館，也大力支持具象藝術及未來新興具象藝術家，並私人收藏新潛力藝術家的作品。

更重要的是，這裡展示了一系列21世紀的當代藝術、20世紀的現代雕塑及加泰隆尼亞（Catalunya) 雕塑。

這座藝術博物館是座十八世紀的古老宮殿，2006年，ㄧ位建築師將其改建為歐洲現代藝術博物館，它是西班牙巴塞隆納多元化有各種歷史博物館景觀的古老歷史城市裡最成功的新博物館之一，因為它抓住了眾人的目光，它不同於一般博物館僅展示古老的藝術作品或20世紀以前的作品，它主要展示這裡的私人收藏皆是20、21世紀的當代具象藝術作品，這個博物館屬於藝術與藝術家基金會，此基金會主張世人已進入新世紀，在不否定傳統的情況下，世人應開始接觸新時代的藝術語彙、新的當代語言，所以這間博物館不同於古老的博物館，不但收藏五大洲數千件藝術家作品，也專注於現實生活的美學，而非抽象的現代藝術美學的型式。

而台灣畫家凌丹琦有幸被加拿大國際策展團隊–Artio gallery 邀請進入此一歐洲新古典知名博物館的殿堂，實屬難得！

因為這博物館既支持知名的藝術家，也支新的未被發現的人才！凌丹琦能獲此藝術領域的門票實屬藝術領域的邁進。

而她所參展的兩幅畫「紫羅蘭色的寧靜」、「豐盈」在色彩上已經跳出傳統色彩技法的共同性，也就是說，有別於當前繪畫上的色彩因傳統技法的教導的雷同性，她走出了新興色彩的寧靜美學，她只是用簡單的構圖，卻創造出印象派美學的美感，卻有著她自己的畫風！

而自2011年以來，這家博物館已成功的影響了國際當代藝術的大部分領域，一個舉足輕重的西班牙博物館——它專注在現實生活之美的具象形式，而非專注在抽象的藝術型式，這博物館也收藏了大量在世現代藝術家的作品，不愧是一個懂的投資未來具有影響力的藝術家的藝術殿堂，未來的發展潛力無限，因為歲月等於價值，也等於增值，在未來的歲月裡逐步蘊釀未來重要的及潛力的藝術家及藝術史的軌跡，而這博物館已領先群倫，開始投資在具有未來性的新藝術創作及未來有展望的藝術家，凌丹琦得此門票，是台灣的機會，也是凌丹琦的繪畫上的殊榮！

購票連結：

https://www.tiqets.com/en/european-museum-of-modern-art-tickets-l177760/?utm_source=google&utm_medium=cpc_ola&utm_campaign=16501439475&utm_content=153514939193&gbraid=0AAAAADevz7WtPSCqFvOCWQFH6Ka35J6ss&gclid=Cj0KCQjwib2mBhDWARIsAPZUn_mHHZbxwL4hZJApvVN4yNfc3wjkC8Gl5nWFKDNnXgNUGbHxHU_o6OgaAjZ1EALw_wcB