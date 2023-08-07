汆食 作伙鍋插旗台北統一時代百貨 特色湯底顛覆涮涮鍋的無限可能

因應時下餐飲新趨勢，近期在火鍋市場受到關注的「汆食 作伙鍋」，將個人鍋物重新定位，且盛大插旗於人潮洶湧、且擁有絕佳地理位置的台北統一時代百貨7樓，不管是一人獨享、經典的雙人套餐，還是四人海陸饗宴套餐，皆能滿足民眾對於火鍋的期待。

「汆食 作伙鍋」將個人鍋物重新定位，進駐台北統一時代百貨7樓。圖／汆食 作伙鍋提供

「汆食 作伙鍋」從中山北路的街邊店出發，再大張旗鼓進駐熱門百貨商圈，一直以來皆採用優質食材用料為理念，秉持著越簡單就越真實，而越真實則毫無保留的初衷，經由專業主廚團隊的精湛手藝，熬製多樣精緻湯頭，如鳳梨蛤蠣雞、溫補黑藥膳、甘蔗羊骨湯、泰式青檸湯等，皆可在該品牌的餐桌上經典重現。

為了讓消費者可輕鬆快活用餐，汆食 作伙鍋祭出「汆食蒸海鮮」，主廚直接從水族箱現撈活體海鮮，包括波士頓龍蝦、螃蟹（處女蟳、沙母）、龍虎斑、牛奶貝、九孔鮑魚等時令海鮮，不論客人是想直接入鍋煮，還是加價吃鮮活的清蒸料理，一次滿足饕客的心。

汆食 作伙鍋祭出「汆食蒸海鮮」，活體海鮮—波士頓龍蝦受到歡迎。圖／汆食 作伙鍋提供

為貼心滿足不同族群與客人人數需求，汆食 作伙鍋表示，不用拘泥一般火鍋的點餐方式，可挑選適合2至3人享用的汆食FU選鍋，如麻辣酸菜魚、魷魚螺肉蒜鍋，從精選肉品、豆類拼盤再到經典汆食醬料全都一應俱全，讓您不再選擇困難，入座即可享用。

無論是商務餐敘、家人聚會或揪三五好友歡聚，新鮮食材搭配創意滿點的湯底，不論是炙熱的夏天或涼爽的秋冬季節，隨著時序更迭的美味料理，在汆食 作伙鍋的每分每秒都是吃鍋的好時節。

麻辣酸菜魚鍋。圖／汆食 作伙鍋提供

汆食 作伙鍋地址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓（台北統一時代百貨7樓）、電話：(02) 2722-9669。

營業時間：平日早上11點至晚間9點半 / 周五、六早上11點至晚間10點、共計88席座位，用餐時間90分鐘、每人基本消費328元、身高120-140公分酌收198元、身高未滿120公分不收基本費。