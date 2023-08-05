山形閣年度盛事山形祭‧第四回「宜蘭友情」 8/5、8/6熱情登場

山形閣展現台日交流新高度 複刻原汁原味夏日慶典

由福泰集團旗下礁溪山形閣溫泉飯店的「山形祭．第四回」今（5）日假礁溪熱鬧熱鬧登場，活動特別結合蘭陽在地傳統技藝特色以及日本山形祭典風格，充分巧妙融入宜蘭．山形縣同為溫泉之鄉的特色與文化，現場更精心打造復古寫真場景與各種慶典元素，讓今年山形祭充滿夏日歡樂氣息。

今日邀請宜蘭縣與日本山形縣知事等貴賓也獻上滿滿祝福，展現台日雙方濃濃的美好情誼。歡迎民眾這二天假日可前往礁溪山形閣探訪宜蘭山水之美，欣賞傳統藝術、感受純正日式祭典，來一場夏日的宜蘭慢旅之樂趣。

深度融入在地風情 山形祭第四回「宜蘭友情」展現台日交流新高度

全台唯一純正日系祭典聞名的礁溪山形閣溫泉飯店「山形祭」，第四回於炙熱夏日圓滿落幕。延續前三年以純正日式風格鋪陳祭典氛圍，此次山形祭更將主題昇華為「宜蘭友情」，除了深度刻畫蘭陽地區的風土人情、以台式風情呈現節慶氛圍之外，更規畫各式室內互動體驗、文化講座等，讓旅人更能感受山形閣連結在地文化、響應永續旅遊理念。且搭配台式旗袍或日式浴衣在復古寫真館留下懷舊美照，一起體驗宜蘭在地古城美好。

談起山形閣每年都舉辦山形祭典的契機，緣起於福泰集團創辦人廖東漢為日本山形縣觀光大使，而山形閣董事長廖炳燿更是擔任日本山形縣鶴岡市觀光大使，兩人皆與山形縣有著深厚感情連結，為促使台日友誼，讓在台朋友也能一同感受日本夏季慶典的熱鬧，山形祭才得以一直延續。

福泰飯店集團董事長廖炳燿(右)、副董事長廖呂琛慧(左)合影。圖／礁溪山形閣溫泉飯店提供

廖炳燿表示，山形閣展現品牌本質，不忘初衷地以在地生活為核心精神，從感恩與回饋在地的想法出發，積極促進台日雙向文化交流與友好關係，此次山形祭第四回祭典也歡迎大家前來體驗屬於宜蘭慢旅生活以及日本山形縣寧靜深遠的氛圍。

延續山形祭典以純正日式風格打造出的濃厚慶典氛圍，今年山形祭第四回「宜蘭友情」，更是藉著宜蘭與山形縣間同為溫泉之鄉以及許多令人驚訝的相似之處作為出發點，進而勾起旅人們一再探訪的好奇心。為了鞏固台日友情，山形閣也邀請日本小農與師傅親自烹調日式小點，還有山伏與民眾分享出羽三山，希望藉著山、食、旅三種風貌不同的講堂，增加與日本的聯繫與認識。

山形祭限定擬真場景 必玩必看五大亮點

今年山形祭除了以蘭陽風呈現濃厚台味外，各式各樣室內互動體驗區及文化講座等用心內容真是精采可期，細膩而深入地呈現地方民情特色，來到復古寫真館體驗日式浴衣與台式旗袍，在充滿濃厚懷舊風的布景留下媲美華燈初上的旗袍美照。來到超好玩互動區，可享受跟IG爆紅抹茶山、宜蘭小百岳等擬真場景拍照打卡的樂趣，體驗以山色和抹茶色為指甲增添可愛童趣的指甲彩繪，必玩必看的五大亮點都在山形祭第四回。

山形祭現場「復古寫真館」可體驗日式浴衣及台式旗袍，來張絕美懷舊照。圖／礁溪山形閣溫泉飯店提供

山形閣承先啟後 深刻連結兩地文化藝術響應永續旅遊

值得一提的是，今年祭典攤位也適時融入宜蘭地方文創特色，響應永續旅遊。文青小農市集傳達台灣小農的共同理念，營造綠色、環保、健康、平衡兼俱的飲食文化，現場還有沁涼消暑的抹茶刨冰可享用。

逛祭典的樂趣就是各種好吃好玩的攤位，包括最具日本風味的「撈水球」，重新回味純正日本祭典的趣味和魅力。還有山形縣著名的花笠舞表演，每年都吸引大批遊客朝聖，今年依然驚喜呈現動感的活力舞蹈！此次山形閣更加碼於大廳進行和樂器三重奏表演，使用日本傳統樂器尺八、三味線及太鼓的演奏方式，進一步營造山形祭文化慶典與藝術連結的樣貌秒飛日本原汁原味還原經典。

為了感受山水靈氣之於身心淨化的重要，山形閣特別邀請日本各界達人前來參與盛典，包括日本山形縣旅遊達人分享庄內「寧靜旅遊」以及日本山中徒步、修行的行者「山伏」分享登山過程，山伏是在日本的修驗者，穿梭於日本山林中修行，深入了解日本山形縣的自然吸引力；日本專業廚師熱情解說山形縣鶴岡市庒內地方美食與「食樂」概念，山形祭舉辦的山、食、旅三個不同論壇，房客皆可免費參與體驗日本地方風情，來場五感淨化的洗滌之旅。

山形閣、日本亀やKAMEYA飯店強強聯手打造旅遊焦點

山形閣董事長廖炳耀指出，下半年將與日本亀やKAMEYA飯店強強聯手，期待台日兩地溫泉飯店擦出美麗火花。位於日本山形縣鶴崗市湯野濱溫泉的KAMEYA亀や（龜屋）已有200多年歷史，曾迎接日本天皇夫婦下榻住宿，可密切鎖定山形閣官方網站：http://yamagatakaku.com.tw/

同時，山形閣深受老朋友喜愛的山形縣秋季重頭戲「芋煮會」亦將登場，象徵歡送豐收季節。將鍋具、食材帶到河岸上，用芋頭為原料製作大鍋飯與家庭或好友們聚會品嘗，猶如台灣中秋烤肉盛會！此外，跨年夜晚也將以日式傳統蕎麥麵迎接新年，房客皆可免費參與。

即日起，礁溪山形閣溫泉飯店還推出暑假限定的平日住宿加包船遊牛奶海體驗，快到宜蘭享受五感淨化的身心之旅，體驗最HOT的網美行程！

礁溪山形閣溫泉飯店 山形祭‧第四回

時間：8月5日至8月6日下午1點至晚間6點

地點：礁溪山形閣溫泉飯店 (宜蘭縣礁溪鄉中山路二段 187 號)