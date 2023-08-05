TRE台北國際成人展登場 帶動台灣娛樂產業競爭力

睽違三年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」，於8月4日至6日連續三天假新北市工商展覽中心盛大登場。主辦單位TRE斥資9位數打造日式露天風呂，幕後推手黃麒瑾分享透過此活動將台灣娛樂產業帶到另一種新高度。展場活動設計包羅萬象、出席卡司被譽為史上最強，透過娛樂藝術的交流推廣，除了活化台灣本土經濟外，更帶動台灣娛樂產業具有高度競爭力。

在黃麒瑾包裝策畫下，從第1年入場人次達5萬人，今年已第四次舉辦2023TRE台北國際成人展，更寫下新紀錄15萬人次。黃麒瑾表示：「每次活動團隊都以完美為目標，但由於疫情因素導致大型活動停辦3年，在這3年內我們積極增加內容讓線上粉絲大幅增加，用心策畫活動細節，邀請頂級卡司來台參加盛宴，最重要是最在乎消費者的反饋，在乎消費者的心聲，才能把事情做好。」

2023TRE台北國際成人展，寫下新紀錄入場預計15萬人次。圖／TRE提供

每一年展期前都會開無數次的演練大會，每天活動結束後會總結須調整之處，把缺失或消費者回饋記錄下來做改善。透過此方式，無論是消費者或是合作廠商都能有所收穫，在效益越來越大情況下，消費者自然越來越多，進而帶動台灣娛樂產業的競爭力。

在TRE台北國際成人展團隊精心規畫下，此次新聞被主流媒體廣為報導，不管是公布卡司、來台活動內容都成為流量密碼，成功吸引男性消費者之外，女性族群接受度也很高，主要以18至38歲青壯年族群的好評。黃麒瑾驕傲分享：「展覽是比照國際規格已成為全民討論話題。一直自許為成人娛樂產業的領頭羊，已經做到亞洲第一的成人展，下一步將挑戰國際級的目標前進。」