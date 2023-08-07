桃園金牌好禮 與你相揪台灣美食展shopping趣

滙集台灣在地特產、米其林美食及異國美味料理的台灣美食展，於8月4日在台北世貿一館盛大登場，桃園市政府經濟發展局集結41家金牌好禮商品進駐展攤金牌特物專區，準備驚艷現場民眾，展現桃園味。

現場特地安排天然無添加的胖子肉鬆、榮獲台灣百大伴手禮的大盈諾麗果茶、100%天然無添加乳化劑的醬媽媽、榮獲世界食品創新大賽殊榮的愛瑞雅鹼性氣泡水、製茶技術傳承四代的奉茗堂以及同時擁有五大認證的佳麗果物等6家業者至表演舞台與消費者近距離互動，聯合業者共同推廣桃園好禮，讓更多消費者認識金牌好禮。

桃園金牌好禮就在台灣美食展相約來購物。圖／中衛中心提供

桃園金牌好禮展區特地規劃互動遊戲，投票選出您心中的好禮商品或購買好禮商品就有機會參加好禮夾夾樂遊戲，獎項豐富包含養身滴雞精、樂活養生飲、麻辣夠勁的肉乾、濃醇鮮榨的堅果醬等歷屆金牌好禮，還有限量版的MIT環保涼感巾收納組，好康獎不完，一起感受桃園好禮魅力。同時，為了迎接人圓月圓的中秋佳節，金牌好禮參展業者也提供中秋早鳥預購，不僅有經典組合商品以及商品優惠吸引許多消費者現場預購，快來逛逛台灣美食展，一次網羅品質好、CP值高的金牌好禮特色伴手禮。

桃園市政府經濟發展局局長張誠表示，8月4日及5日兩天，在桃園藝文廣場，也有場夏日音樂慶典-桃園啤酒節，炎熱酷夏，但能夠有那麼多人齊聚一堂，可以感受到大家對於桃園的熱情與熱愛。不管是前往台灣美食展展現驚人消費力的你，還是熱情high翻啤酒節的你，都希望透過大型議題活動，讓更多民眾認識桃園、認識金牌好禮。

若想瞭解更多金牌好禮最新訊息，請上桃園金牌好禮官方網站（https://bestgiftstaoyuan.tw/）查詢，讓你不漏接任何有關好禮的好康資訊。