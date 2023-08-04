2023台灣美食展 交通部觀光局「台灣好風WAY館」邀您樂享美食 暢遊台灣

「2023台灣美食展」於今（4）日至8月7日一連4天於台北世貿一館盛大登場，交通部觀光局在台灣美食展設置「台灣好風WAY」」主題館，為參展規模最大的單位，現場更安排許多豐富精彩的活動增加可看性、可玩度，邀請民眾把握4天展期前來參觀大啖美食、玩遊戲拿好禮。

活動首日總統蔡英文、行政院長陳建仁都專程出席大會開幕典禮共襄盛舉，為所有的參展業者加油打氣。而蔡總統也在台灣觀光協會葉會長、交通部王部長及交通部觀光局周代理局長陪同下，親自到各主題展區欣賞精湛廚藝、品嚐來自全台各地的美食佳餚與農特產品，並參加「台灣好風WAY」主題館開幕儀式，與現場近50位來自全台各地區主廚代表與國家風景區、地方縣市代表互動交流。知名美食主持人焦志方也在現場特別介紹本次展館亮點－地方風味菜TOP 20與推薦旅遊路線，邀大家來趟美食之旅。

觀光局表示，今年台灣美食展以「吃美味，嚐幸福」為主題，美食可說是旅遊的引路人，因此透過美食結合遊程的概念，規劃「台灣好風WAY」主題館，展現台灣「食旅風格」特色。策展主軸是將全臺灣分為20區，由交通部觀光局所屬13個國家風景區管理處及臺北市政府、桃園市政府、金門縣政府分別推薦各區的特色菜餚，於展前透過票選活動選出各區第1名的菜餚，並邀請專業廚師在現場示範烹調及提供試吃，另外也於展館中舉辦「名人說故事」、「尋好WAY（遊程推廣）」等活動，將各區的特色景點、在地食材、美味料理及互動體驗帶給來場民眾，創造更多代表臺灣特色的臺灣味（WAY）。

交通部觀光局歡迎民眾在8月4日至7日到台北世貿一館參觀「台灣好風WAY」主題館。圖/主辦單位提供

交通部觀光局「台灣好風WAY館」主題館，除了專業的料理示範及廚師們的講座分享外，還有一系列特色活動體驗，「廚藝教室」規劃每日2場主題風味美食廚藝教學，由專業廚師現場教學，帶民眾輕鬆學會道地風味菜。「DIY體驗」可以親自製作石花凍及芋圓，感受臺灣在地古早好滋味，沁涼一夏。另外喜愛喔熊的熊粉們千萬不能錯過「AR互動區」的「GOGO台灣味」AR積分體驗遊戲，操控喔熊在虛擬旅途中尋找好風味料理，並收入囊中，只要獲得1,000分以上即可領取限量好禮，鼓勵大、小朋友們「作伙來𨑨迌」。

此外還有全天性的Line集點活動，民眾只要參加「台灣好風WAY館」內任意三場活動（尋好WAY、名人講座、廚藝展示及廚藝教室）集滿三點，即可兌換精美好禮。而

主題館現場也將陳列各區特色菜餚，並搭配相關推薦景點及遊程展出，希望民眾透過美食結合遊程，不只感受品嚐美食的幸福滋味，更進而走訪各觀光景點，一同探索當地文化及生活方式。歡迎大家在8月4日至7日到台北世貿一館參加「2023台灣美食展」，體驗台灣在地好風味。