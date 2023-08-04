一位温良恭儉讓的書畫家 魏瑞宗的故事

【化境入神】魏瑞宗書畫個展

在台北市立大學創校120週年獲頒傑出校友獎的魏瑞宗老師，在台北館前路土地銀行藝文走廊舉辦書畫展了！

原本在5年前即訂好的展期，由於魏老師的禮讓展期加上疫情影響，一直延後到今天，魏瑞宗老師是一位温良恭儉讓的書畫家。這故事要從30年前講起，民國82年畢業後的魏瑞宗老師，因緣際會來到了于右任在台弟子，心太平室李普同門下。

三年後，1997年暑假，魏瑞宗老師隨同李普同教授，前往大陸西安參加于右任紀念館主體落成典禮，此行李教授已經是八十歲高齡，魏老師貼身服侍在側，典禮後當晚回到旅店，李普同即令 魏瑞宗老師行拜師之禮，並囑咐其沈潛涵養，十年內不准浮上檯面，李普同先生近身調教親授筆法，不幸的是隔年李教授旋即棄世，為此魏老師把十年之約延後了。

在取得台北藝術大學碩士學位後，兼任崇右大學講師，並實打實的磨練，歷經台北新藝術博覽會登上華視專訪，在藝壇展露頭角。提早退休往來兩岸文化交流，獲聘平潭兩岸國學中心最年輕顧問。誠如開幕式首席貴賓明道大學書法研究所創教授陳維德所說的，早在三十年台北市立師範學院 魏瑞宗即是我所任教的美教系書法中的傑出佼佼者，魏瑞宗本來在平潭受當地領導重視，現場揮毫廣受矚目，有很好的發展機會，然而，放不下家人加上疫情影響與希望在書法努力更上層樓，現在，來我們明道書法研究所攻讀博士學位。

今天魏瑞宗老師，首次展出五十幾件書法作品以饗觀眾，筆法多樣，件件精彩！詢問魏老師是否三十年後的今天是您實現李普同教授的【十年之約】？

還早呢！等我能得到學位再說吧！或許等我【還曆】之日，真正辦個純書法展，若能成功才算回應恩師的【十年之約】—出自於這麼一位謙恭的書畫家的回答。

所以，此次展出是書畫並陳，件件傳達文人書畫的優雅，值得大家前往欣賞與收藏，奕奕晨星值得您起早睜眼的新文人畫畫展。

即日起展至八月23日中午止