2023綠林慈善盃女子公開賽 泰國選手帕查拉朱達穩穩奪冠

2023綠林慈善盃女子公開賽今天(8/4）老淡水球場順利完賽，泰國選手「PK」帕查拉朱達連續3天一路領先到底，最後一回合打出68桿，以總計低於標準桿8桿的208桿，輕易贏得今年她在TLPGA女子台巡賽的第三勝。至於長春組邀請賽部分，黃玉珍經比較球場後九洞成績，一桿之差險勝。

另一位泰國球員康卡莫今天平盤72桿，總計218桿獲得第二名，台灣選手王莉甯、張瑄屏、陳伶潔、張雅淳各以1桿之差分居3至6名，劉嬿、郭艾榛並列第七。晉級決賽的業餘球員盧芊卉最後以228桿獲得最佳業餘球員獎，她的成績可以排在並列18名。

帕查拉朱達奪冠後，綠林興業董事長林果兒（右二）、TLPGA理事長劉依貞及貴賓親到果嶺邊祝賀。圖／業者提供

頒獎典禮上綠林興業董事長林果兒將今年募得的善款222萬元捐給4個社福團體，並強調今天下午就匯款到帳 !」 他特別感謝台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪率領的團隊，在颱風影響下盡心盡力把場地整理得很好，桿弟的全力配合讓賽事圓滿。他也提到第二回合到底要不要如期舉行，整個決策十分煎熬，當然在跟選手溝通的過程中聽到一些不同的聲音，但事後看來當時做對了判斷。林果兒強調舉辦一場賽事，舞台上是選手表現，舞台下還有很多人努力支持才能成功。

綠林興業董事長林果兒親頒獎金支票給長春邀請賽第一的黃玉珍。圖／業者提供

TLPGA理事長劉依貞特別向參加賽事的各方工作人員及老淡水的團隊致謝，在大家努力之下讓比賽圓滿，她也肯定所有參賽選手展現運動家堅持到底的精神，同時恭喜帕查拉朱達和黃玉珍贏得勝利。

賽事精華播出時間：

綠林慈善盃女子公開賽

8/3 (四) 第二回合 2300-0000

8/4 (五) 第三回合 2300-0000

於博斯高球一台播出。