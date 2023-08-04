肇喜登峰巡迴賽-仰德公開賽 業餘選手陳宣佾贏得職業/業餘組雙料冠軍

2023肇喜登峰巡迴賽-仰德公開賽今天（8/4）在台北高爾夫俱樂部完成最終回合決賽，在強風與多變風向下，17歲業餘選手陳宣佾力抗多位職業球員追趕壓力，由領先到落後，再追平最後超前獲勝，打出平標準桿的72桿，以四回合總桿低於標準桿四桿的284桿，以一桿之微，首度贏得職業及業餘組雙料冠軍！他並為此獲得仰德集團仰德育樂公司總經理臨時加碼的獎勵，可取得9月21日起在林口球場舉行的亞巡賽仰德TPC錦標賽參賽資格。

陳宣佾也是自2019年11月劉永華在台巡賽高雄公開賽，又一位以業餘球員身分贏得職業及業餘雙料冠軍後，再度出現業餘選手拿下職業及業餘雙料冠軍。

陳宣佾揮桿照。圖／鍾豐榮攝

至於原落後四桿的職業選手劉永華靠最後四洞拿下三隻小鳥，最後交出69桿，以四回合總桿低於標準桿三桿的285桿，名列第二，為職業組最佳選手，獲得職業冠軍獎金新台幣60萬元；葉昱辰奮力打出69桿，四回合總桿為低於標準桿兩桿的286桿，得到第三名，獲得職業組亞軍獎金30萬元；林文堂今天揮出73桿，四回合總桿287桿，名列第四；長春球員汪德昌則以289桿得到第五名。

職業選手劉永華總成績第二，但可獲得60萬元冠軍獎金。圖／鍾豐榮攝

這項比賽將透過網路，把後兩回合決賽8/3丶8/4的賽況，採精華錄播方式於8/15與8/16下午4點呈現給關心台巡賽的球迷們。今年的播放平台除了台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports丶LINE Today丶LINE平台-Golfourit與TPGA官網上觀看之外，還另有智林體育台。