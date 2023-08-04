經濟部「臺灣好食館」8／4台灣美食展揭幕

由經濟部主辦的「臺灣好食館」，今（4）日在台北世貿一館盛大登場，為期四天展售規劃有「經典美饌」、「好食臺菜」、「沁心飲品」、「好食伴手禮」四大類別，包含 27家米其林、特色人氣排隊名店及台灣特色伴手禮共同展出，活動現場結合綠色、環保主題，在限定時間內自備環保杯，免費請你喝限量特色飲品，同時為響應無接觸支付政策，導入全館使用數位支付服務，提供多樣化的付款形式，簡化結帳流程，讓顧客有更舒適、便捷的消費體驗。

台灣美食展起跑，由經濟部商業司網羅全臺各地美食精髓，邀請民眾一同來品嚐好滋味。圖／經濟部提供

經濟部網羅台灣各地美食精髓，嚴選27家經典餐飲品牌參與本次展出，有台中蟬聯三年米其林必比登推薦的「滬舍餘味」、嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」、高雄旗津海鮮直送的「海濱海產」等；還有好食臺菜臺北老字號「儂來餐廳」、米其林餐盤推薦「膳馨民間創作料理」；沁心飲品業者則有「黑沃咖啡」、網友盛讚的「山海豆花」，以及好食伴手禮業者有臺中十大伴手禮的「法布甜」等，現場邀集最具代表性臺灣美食及古早飲品與獨具特色糕餅及甜點，邀您一同品嚐美食盛宴饗幸福。

圖／經濟部提供

本次臺灣好食館也推出許多優惠，現場餐飲消費滿300元、600元、1,200元以上，並完成滿意度問卷，即可參加抽獎兌換滿額禮，另消費者自備飲料杯在每日16:00-17:00限時限量兌換特色飲品，免費請喝黑沃咖啡 (250ml)或50年杏仁茶(400ml)，每日限量20杯，換完為止，除了有各種限時抽獎、滿額贈禮等活動、還有有獎徵答等精彩節目，經濟部商業司邀請大家快來吃美食，品好飲，享優惠！更多相關活動訊息詳見FB商業司關心商業大小事、FB臺灣美食。

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