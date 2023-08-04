今夏東京必逛！台灣精品插旗「誠品生活日本橋」展出百件創新產品

為宣揚臺灣產業優良形象，協助「台灣精品獎」得獎企業拓展日本市場，「台灣精品計畫」攜手日本知名百年書店有鄰堂，今（2023）年第二度於東京誠品生活日本橋開設全日本唯一、為期兩個月的「台灣精品形象概念店」，以「まいにち台湾（Everyday 臺灣）」主題展出20家精品得獎企業111件創新商品，打造出體驗臺灣高質感產品最佳場域，讓日本消費者感受臺灣優良產品帶來的美好生活，8月4日開幕發表會邀請4家精品企業發表新產品，吸引日本朝日新聞、產經新聞等47家媒體及網紅採訪。

「台灣精品形象概念店」由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，台北駐日經濟文化代表處經濟組組長林春壽出席8月4日開幕表示，「台灣精品形象概念店」是臺日合作共創的成果，誠品日本橋店是一個匯集臺灣、高質感元素的成熟精緻消費通路，與「台灣精品獎」代表臺灣各產業菁英品牌的意涵不謀而合，歡迎日本各界好友及在日臺僑蒞臨參觀，體驗「台灣精品」的魅力。

4家精品企業於媒體發表會展示生活創新時尚選品，督洋生技（tokuyo）發表蛋形頭等艙外型JC-710按摩椅，提供使用者以無重力姿勢享受極致擬真按摩；創意興業（VAGO）介紹適合全世界旅人的微型真空壓縮機，輕鬆壓縮衣物，節省旅行箱50%空間；小山坡生活（Novium）發布23.5度傾斜漂浮的自立筆，時尚外型成為商務接待及送禮推薦之選；達瑞創新（BESV）展示工藝美學及功能性集於一身的PSF1美學智慧動能折疊車，滿足日本都會通勤及休閒等多功能用途。

東京台灣貿易中心主任鄧之誠指出，日本企業與民間較以往更重視永續發展，所以本次特別展出綠色產品如鉅田renouvo使用可再生材料製造的甘蔗吸管，此外宏碁家電品牌宏碁智新Acerpure推出節能高效空氣清淨機，台達電子旗下充電品牌Innergie帶來100%再生電力製造的萬用充電器，歐萊德展出美麗及永續兼具的全球首創零碳洗髮精等，為日本民眾的節能環保生活帶來全新選擇。株式會社有鄰堂代表取締役社長松信健太郎表示希望透過本次概念店，連結臺灣品牌與日本企業，創造更多臺日合作業務機會。

「台灣精品形象日本橋概念店」展期自8月4日至10月9日，開幕推出消費贈好禮活動，並提供民眾可從誠品線上商店下單，預估活動期間將吸引五萬人次參觀選購。台灣精品後續臺日活動接連上場，將現身9月東京「Taiwan Plus」生活節、11月「日本臺灣形象展」，持續以多元精采活動提升日本大眾對「台灣精品」與得獎品牌好感度。

「台灣精品獎」是臺灣產業界的奧斯卡獎，彰顯臺灣品牌價值與創新實力。通過經濟部選聘各類領域專家，從研發、設計、品質、行銷全方位嚴選，從中脫穎而出的臺灣創新優質產品才能獲此殊榮。

獲得「台灣精品獎」的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動，例如：國內外媒體曝光、於海外「台灣精品館」展出、參與發表會、商機媒合會、產品上架國內外電商及通路平台等。「台灣精品計畫」幫助企業品牌推廣，讓臺灣的產品的價值與品質更為世界所知。更多詳情歡迎參考「台灣精品」網站（https://www.taiwanexcellence.org/tw）。