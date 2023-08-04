GETTR蓋特社群進軍台灣校園掀起校園風潮！

尋找創意青年 加入校園大使

來自美國的社群APP GETTR蓋特，以言論自由著稱，於今年進駐台灣市場後異軍突起，口耳相傳蔚為風潮。為了進一步串連新世代影響力和社群凝結力，GETTR蓋特宣布進軍台灣校園，啟動創意青年加入校園大使的計畫。GETTR蓋特以強大新奇多元的學生版Linkedln 及獨家的GETTR STUDIO功能，整合集結社群、直播，個人化一頁式官網、作品展示等功能，讓有創意才華的莘莘學子，從而經營專業自媒體，為未來就業、創業，經營個人品牌，更多更快速精準展現多元化之介紹。也因此，GETTR蓋特進而成為創意青年展現長才、發揮自我、實現夢想、佈局未來的最佳平台。

校園大使獨享福利 生涯規劃加速計畫

GETTR校園大使計畫是一個培養未來社交媒體領導者的計畫，讓學生們有機會接觸到GETTR蓋特的核心團隊，學習社交媒體的運營和推廣技巧，成為校園KOL。GETTR透過經費與功能贊助支持各類型學生營隊活動、舉辦校園社交活動與創作比賽，讓學生們在輕鬆派對中認識新朋友，也可以透過影片、設計、插畫等，發揮自己的創意並在GETTR上展示作品，進而篩選出有風格、有潛力的學⽣，扶持成為人氣帳號、培育成為校園大使。校園大使將享受到專屬的福利，包括提供贊助金、獎金、GETTR蓋特專屬官方認證徽章、GETTR POINT獎勵點數等，甚至有機會與美國知名人物、意見領袖進行交流等，讓年輕人透過GETTR蓋特國際性平台加速生涯規劃、來創造與媒合未來創業計畫。台灣由於沒有針對學生族群的平台，此校園方案遍及社交、活動到成長、創業等多元面向，因此許多年輕學子們對蓋特進入校園躍躍欲試，目前已有30個學校營隊主動接洽，預計將有超過40個以上的學校營隊加入。

獨有學生社群平台 支持邁向國際舞台

GETTR蓋特表示，學生是新一代未來的希望，期待藉由這些方式，讓台灣的學生們能夠感受到人際的拓展、自我成長的價值和GETTR蓋特社群言論自由的魅力。也期許能透過其獨有的科技、學生專屬的社群及實用性，幫助台灣的學生從現在到未來，加速實現夢想及人生目標。GETTR蓋特對學生支持到提供不只是社群平台，更是能為學生年輕人透過蓋特國際專業平台躍上國際，成為邁向成功的加速器。

想要了解更多關於GETTR蓋特或校園大使計畫資訊，請參考GETTR官網：https://gettr.com/landing或下載GETTR蓋特APP。