2023綠林慈善盃女子公開賽第二回合 泰國選手帕查拉朱達持續領先

2023綠林慈善盃女子公開賽今天(8/3）風雨無阻仍然堅持進行。泰國女將帕查拉朱達在領先組沒遇到太多挑戰，靠著後九洞兩個五桿長洞賺進博蒂，以72桿平盤完賽，總計140桿低於標準桿4桿繼續站在領先位置。台灣選手張雅淳表現出色，在風雨中繳出70桿佳績，衝上第二名，不過她與帕查拉朱達差距5桿，明天能否逆轉勝負要看天氣的影響多大。

受卡努颱風接近的影響，北北基地區昨天停班停，但大會裁判組和贊助商開會後決定今天比賽照常進，綠林興業董事長林果兒表示，今天清早來球場的時候風雨還不算明顯，希望比賽至少可以打完兩回合，這樣選手就有績分，獎金也照常發出。這種天氣也讓選手考驗一下。「也剛好最近老淡水對場內的樹木做了修剪和整理，根部有狀況的樹種也適度移除，在強風中的安全顧慮比較小，也是我們決定進行比賽的原因之一。」

清晨開賽時間推遲1小時，近中午前一陣較急的雨勢造成部分果嶺出現臨時積水，比賽於10時10分鳴笛暫停，1小時之後比賽恢復。午後天氣狀況風勢較大，間歇雨勢不算明顯，這回合在傍晚順利完賽。

淡水球場培養出來的張雅淳今天打出全場最佳70桿，以總計145桿躍升到第二名！圖／業者提供

領先者帕查拉朱達今天博蒂、柏忌各打3個，平盤完賽，維持低於標準桿4桿，她表示，雨下了一整天讓比賽難度大增，風勢則是一直變，三桿短洞變得很難。所幸後九洞風勢變小，讓她在五桿洞賺進兩個博蒂穩住領先之勢。同在領先組的張瑄屏和庫緹達都無法形成威脅，讓帕查拉朱達邁向今年第三勝的可能性大增。

淡水球場培養出來的張雅淳今天打出全場最佳的70桿，以總計145桿躍升到第二名，她打下4個博蒂、2個柏忌，一度只落後兩桿，可惜最後一洞開球拉到左側長草，第二桿球位被樹阻擋，勉強攻向果嶺稍稍過頭，短切之後保Par推桿沒進，柏忌收尾，總成績退至高於標準桿1桿。明天將在領先組和帕查拉朱達過招。賽後她表示，風勢很亂沒有什麼在地優勢可言，但也因為風很大所以打得比較謹慎，颱風天反而讓她改變心態，慢慢打不會像第一回合那麼急，也比較沒給自己不必要的壓力。今天她用了29次推桿，救了好幾個Par也是關鍵，「第九洞從120碼外打上果嶺，推進9步的推桿，那一推讓我知道今天的球運來了。」

張瑄屏今天打下3隻小鳥，但也出現兩個柏忌和兩個雙柏忌，這回合75桿完賽，總計146桿退至與陳伶潔、康卡莫等人並列第三名。另一位台灣好手賴怡廷則以147桿暫時排名第六。王莉甯和郭艾榛都是148桿並列第七。

今天打完第二回合，有兩名泰國選手因傷退賽，大會取高於標準桿13桿的157桿為晉級標準，共56人打進最後一回合決賽，第三回合明天仍從清晨6時30分起分兩邊陸續開球，長春組邀請賽也將在7時45分登場，歡迎球迷到場觀戰，為選手加油。因為颱風仍在台灣北部近海，請球迷務必在出發前先查看TLPGA官方臉書粉絲頁的最新公告。