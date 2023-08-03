大野狼書展重磅回歸！百萬本好書五股見

睽違三年，深受大、小朋友歡迎的「大野狼國際書展」回歸實體書展重磅登場！將於8/17-8/27進行為期11天的書香饗宴，邀請所有喜歡大野狼的愛書人士一起重溫書展逛書趣！

「大野狼國際書展」自2018年首度登台，為全台最大規模的全英文書展，讓許多愛書人趨之若鶩。過去三年因受疫情影響，2020年首度舉辦線上書展，讓許多台灣的書迷朋友能透過線上跨海購買原文進口書，但許多粉絲熱情反饋，希望實體書展能再度回歸。

擴大聯合展出 中英文閱讀盛宴

此次大野狼國際書展回歸新北市五股工商展覽中心，不僅帶來以往的超低折扣與超過百萬本英文進口書，更首度擴大舉辦，邀請台灣出版商一同共襄盛舉，包括康軒、禾流、時報、遠流、大塊、世茂、小牛頓、信誼、三民書局、我識出版……超過50家知名出版品牌攜手參與此次書香盛宴，推廣台灣在地出版書籍，讓閱讀無國界、共創新視野。

巡迴各國的大野狼國際書展

大野狼國際書展從吉隆坡發跡，至今已巡迴15個國家37個城市，包含印尼、泰國、斯里蘭卡、菲律賓、韓國等。致力於閱讀推廣，大野狼國際書展創辦人黃麗英女士表示：「無論你喜歡沉浸暢銷書的書中世界，還是探索經典名著，抑或是各式各樣的生活選書，我們大野狼國際書展都能滿足你對閱讀的渴望！」

此次書展將帶來更多的優惠與活動訊息，所有最新消息都將在大野狼國際書展官方粉專「Big Bad Wolf Books Taiwan -大野狼國際書展 (TW)」公布，敬請密切鎖定，我們8/17書展見，一起感受閱讀與大野狼的魅力！

Big Bad Wolf Books Taiwan-大野狼國際書展

＊書展日期：

2023/8/17(四) VIP Day

2023/8/18(五)~2023/8/27(日)

＊書展時間：08:30~23:59

＊地點：新北市工商展覽中心(新北市五股區五權路1號)

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