福容花蓮店父親節犒賞爸爸免餐費 最低每人833元起

一年一度父親節即將來臨，福容大飯店花蓮店自8月1日至31日止整整一個月，犒賞辛勞的爸爸為家庭的付出。飯店自助百滙夏季主打「和風美食節」，同行者只要有爸爸的身份，兩人同行第二人半價，四人同行，爸爸可享免餐費，只須支付原價一成服務費，最低每人833元起。

爸爸在外打拼，撐起家中的一片天，父親節就是要用美食好好感謝一番！福容花蓮店今年一口氣推出中式桌菜與西式自助餐選項供賓客選擇，自8月1日起至31日活動期間，田園咖啡廳自助百匯晚餐主打「和風美食節」，美味料理包含入口即化香氣四溢的「梅汁紅酒醬燒豬」、濃郁香氣吸引客人嘗鮮的「蜜汁柴燒烤雞腿」、擁有獨特香氣的「稻草炙燒鰹魚生魚片」(打打喜)，以及日本料理受到歡迎的日式咖哩燉牛頰、味噌烤魚等；今年現切肉區還新添威靈頓牛排，由主廚自製蘑菇醬及手工酥皮包裹，慢火烤製而成，多重口感滿足賓客的味蕾！若同行者有爸爸，兩人同行第二人半價，四人同行，爸爸直接免餐費，最低每人833元起。(每四人限一人免費，須支付原價一成服務費)

賓客最愛的港點分享餐，點閱率極高。圖／福容花蓮店提供

若賓客喜歡吃澎派桌菜宴客或親友聚餐，也可選擇父親節專屬桌菜，由最受喜愛的開胃盤打頭陣，如芥末鮭魚捲、小蔥燒豆腐、蔗燻玉米雞、老滷花生，搭配金蒜粿條海虎蝦及翡翠醬皇海中寶，還推薦入口即化的極汁爐烤豬肋排、肉嫩鮮甜的蜀川水煮酸菜魚，還可以再吃兩碗飯。父親節專屬桌菜共10道澎派料理，6人桌5,999元+10％起，10人桌9,999元+10％起，依照聚會人數彈性分配，享福卡能累積點數及享有分級折扣。

同步推薦熱賣中的家庭分享餐，包含4-6人份港點分享餐2,999+10％、燒鵝分享餐4,999+10％，民眾想外帶或在家享用皆方便，歡迎可至「享福購」網站訂購，同樣享折扣累點！ 福容大飯店花蓮店訂席專線：(03)823-6222分機7521或7539

燒鵝分享餐選用雲林烏鬃鵝重達3公斤，讓爸爸飽餐一頓。圖／福容花蓮店提供

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