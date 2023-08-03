All-New CR-V預定8/12正式上市 汰舊換新價100.9萬元起

再創傳奇！第六代All-new CR-V以SUV領導者之姿確定8月12日正式上市，目前累積預接單業已突破2,300張！各車型建議售價依序為VTi-S 款105.9萬元、S 款117.9萬元、新增Prestige 款127.9萬元。符合政府舊換新補助資格者，再享汰舊換新價100.9萬元起。

為滿足高端客層對頂級移動座駕需求，all-new CR-V新增Prestige車型，搭載「Honda CONNECT先進智慧聯網系統」、「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等高階豪華配備，提供消費者更豐富多元的選擇。All-new CR-V全國Honda Cars 8/12上市，並開始陸續交車，敬邀喜愛Honda的廣大消費者親臨全國Honda Cars展示中心鑑賞及預約試駕。

為滿足高端客層對頂級移動座駕需求，all-new CR-V新增Prestige車型，搭載「Honda CONNECT先進智慧聯網系統」、「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等高階豪華配備。圖／業者提供

為讓消費者搶先感受all-new CR-V的優雅大器魅力，開啟自信駕馭移動生活，Honda Taiwan今日即釋出all-new CR-V上市廣告，以高質感座艙為主軸，在細膩沉靜的空間氛圍中，展現駕駛人卓越非凡品味，完美演繹專屬CR-V的職人行旅空間。同時預定在8/4~8/6高雄夢時代購物中心展出雲朵裝置藝術，象徵CR-V如乘雲般的質感座艙；另外8月在台東鹿野高台熱氣球嘉年華會，現場展出全新世代CR-V，誠摯歡迎廣大的消費者親臨現場，近距離體驗all-new CR-V的極致魅力。

All-new CR-V以SUV領導者之姿，強調兼容「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」等四大絕對優勢！圖／業者提供

以全面五星等級設定的高規格安全標準為初衷，all-new CR-V全車系搭載全新進化「Honda SENSING智慧安全主動防護系統」、「10具SRS輔助氣囊」、「全車五席3點式ELR安全帶」、「SBR全員安全帶未繫提醒系統」、「ISOFIX / i-Size兒童安全座椅固定裝置」等先進安全配備，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)；外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等高階豪華配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

all-new CR-V領先日系品牌豪氣搭載Honda CONNECT先進智慧聯網系統。圖／業者提供

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。