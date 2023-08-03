南港諾貝爾眼科診所擴大營業 為在地民眾提供多元服務

美麗爾醫美診所開幕 導入專業醫美新技術和優質嚴選保養產品

諾貝爾醫療體系又有重磅喜訊。旗下南港諾貝爾眼科診所與美麗爾醫美診所聯袂於今年7月底舉辦擴大營運及新點開幕活動。原有眼科診所眼鏡部擴大為諾貝爾相關眼鏡公司營業所，醫美部則獨立設置為美麗爾醫美診所，同時也增設凱齡爾美學會所，四個營業單位皆座落於南港鬧區台北捷運後山碑站旁，為南港區民眾帶來更完善及多元服務。

「南港諾貝爾眼科診所」在地深耕10餘年，在諾貝爾眼科機構總院長張朝凱和南港諾貝爾眼科診所院長趙振程帶領下，專業醫護團隊長期提供在地居民專業用心的眼科醫療服務。此次擴大營運增加更多看診空間及新穎設備，提供更先進的眼科醫療和更舒適就醫環境。

「南港美麗爾(醫美)診所」亦於日前正式啓動營運，藉由美麗爾醫美機構總院長陳美齡將導入專業醫美新技術和優質嚴選保養產品，為南港地區的醫學美容需求帶來新選擇，無論是注射微整、光電治療，還是各種眼周手術，都將有優秀專業團隊提供精湛技術，期許讓每位顧客都能找到適合自己的美麗捷徑。

諾貝爾眼科機構總院長張朝凱（左二）前來恭禧南港美麗爾醫美診所」正式啓動營運，與美麗爾醫美機構總院長陳美齡（中）合影。圖／諾貝爾醫療體系提供

除此之外，諾貝爾醫療體系也提供在地居民專業的驗光配鏡與紋繡美睫等多元選擇，其中「南港諾貝爾視光眼鏡」從小孩子近視控制計畫，以及成年人各式專業驗光皆提供服務；另外「南港凱齡爾美學會所」則由專業紋飾美容師資提供眉眼唇紋繡、美睫美甲、頭皮紋髮等各式生活美容服務。

張朝凱表示，諾貝爾在南港區擴大營運，除了硬體升級之外，也增加多元營業項目，希望能在專業醫療及用心服務的支持下，帶給當地民眾更多新選擇。出席開幕活動的台北市南港區議員闕枚莎也特別勉勵大家，期許諾貝爾醫療體系在擴大營業後，能落地生根，提供更好醫療服務給在地民眾。