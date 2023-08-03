百年餅店「舊振南」以「愉月禮盒」喜迎中秋

文／周榮發

迎接臺灣疫情解封後第一個中秋佳節，國內知名百年餅店「舊振南」，今年以「愉月禮盒」迪士尼主題款，呈現百分百多層次驚喜誠意，同時滿足節慶、歡喜與美味，偕同國人歡慶花好月圓人團圓。

該餅店表示，中秋節預購開跑！今年中秋節舊振南以「愉月時刻」為主題，凝結友善環境及永續飲食的環保意識，將中秋禮盒設計結合SDGs永續發展指標概念，以時節及東方五行為發想，將指標轉化為圖像，重磅推出新品「愉月禮盒」；從禮盒的設計巧思到桃山月餅綻放出的美味，帶來多重的感官體驗及驚喜，更透過貫穿禮盒視覺的永續精神，邀請消費者展開永續低碳的「食」尚生活！

舊振南每款中秋禮盒均執行SDGs(永續發展指標)項目

舊振南支持台灣當地農產做為製餅材料，使用在地圓潤飽滿紅土鹹蛋黃、台農17號金鑽鳳梨、台南友善耕作老欉柚子及屏東萬丹優質紅豆等台灣農產，縮短食物里程，降低運送的碳排放量，其中舊振南經典人氣的綠豆椪、柚子酥、鳳梨酥等皆具有潔淨與雙潔淨標章認證，帶給消費者無添加的純淨美味。

該餅店指出，今年新品「愉月禮盒」，選用別具風味的桃山餅皮，搭配香甜內餡形成層次分明的口感；如「金沙奶黃」選用宜蘭在地人工放養、低汙染養殖的健康鴨群生產並製作的紅土鹹鴨蛋，香氣濃烈；「抹茶紅豆」嚴選屏東萬丹紅豆，細心熬煮4小時並保留紅豆顆粒口感，一口咬下迸出紅豆香氣；「法芙可可」則將法芙娜可可粉加入白豆沙中，以文火熬煮呈現可可的醇厚香味。

舊振南中秋節限定！舊振南「蛋黃酥」及「廣式月餅」搶攻消費者味蕾

事實上，舊振南每款中秋禮盒代表一項舊振南執行的SDGs指標項目；禮盒印刷使用環保油墨、堅持不上膜，以利環保回收；新品「愉月禮盒」及精緻的「映月禮盒」更選用經FSC環保標章認證之優良松木，實屬計畫性的採收木材，並回饋種植新的樹苗，讓地球上的森林可以永續長存。

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