迎接父親節 阿默蛋糕推出北海道生乳巧克力蛋糕

迎接即將來臨的父親節，國內知名甜點名店阿默蛋糕推出父親節限定商品「北海道生乳巧克力蛋糕」，當苦甜巧克力戚風蛋糕遇上香醇滑順的北海道生乳內餡，綿密細緻與芳香清甜交織而成的口感，讓摯愛的爸爸品嘗最真心的甜蜜滋味。

阿默蛋糕「北海道生乳巧克力蛋糕」則嚴選擁有純淨乳源的日本北海道中澤鮮奶油，甜而不膩的清爽奶香，輕盈地在嘴裡溫柔化開，加上包裹在其中的爽脆焦糖核桃作為點綴，核桃外衣淋上手工精心熬煮的焦糖醬，勾勒出焦糖香的尾韻，最後再以鬆軟的巧克力戚風蛋糕體，輕柔將純白豐潤鮮奶油包覆起來，蛋糕表層撒上細緻糖粉呈現出俏皮鬍子，如同爸爸幽默風趣的一面，這款價值520元的「北海道生乳巧克力蛋糕」絕對帶給您視覺味覺雙重完美體驗。

以「北海道生乳巧克力蛋糕」作為主打商品，同步推出組合優惠，自即日起至8月8日止，民眾可至全台門市任選指定商品，包含北海道生乳巧克力蛋糕、阿默提拉米蘇、義大利焦糖馬士仕卡邦、瑞士古典醇黑巧克力蛋糕，另外再加任一200元以上商品於8月8日提貨，即享組合價88折優惠。今年父親節就讓阿默蛋糕的美味，與辛勞努力的爸爸們共享感恩的父親節。阿默蛋糕官網：www.amo.com.tw