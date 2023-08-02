台中鍋烤節「領鮮」店家貼榜 最終贏家「她」將親登門

台中鍋烤節票選暫時「領鮮」店家已揭曉，市府經發局局長張峯源昨（1）日與今天這兩天已前往海底撈火鍋中友店、激旨燒鳥、清真恩德元餃子館、屋馬燒肉文心秀泰店，各組領先店家貼榜，表達祝賀與肯定。

燒烤品牌組-屋馬燒肉文心秀泰店，品牌發跡台中，以優質服務、食材新鮮為號召，包含海鮮粥、無限續喝雞湯、沙拉及甜點等副食均強調獨特與美味，吸引不少在地台中粉絲及外地遊客搶訂位。圖／台中市政府提供

「領鮮獎」店家各具特色，火鍋品牌組的海底撈火鍋台中中友店以服務聞名，提供候位免費飲品、冰淇淋及美甲服務，用餐時還有各式吸睛表演，並開放自帶食材變化出顧客獨特吃法為特色，火鍋巷弄美食組的清真恩德元餃子館則是在地老牌牛肉火鍋，以特製的燒炭爐鐵鍋，鋪上厚實軟嫩牛肉及牛肉丸，主打豐富食材及獨特風味。燒烤品牌組-屋馬燒肉文心秀泰店，品牌發跡台中，以優質服務、食材新鮮為號召，包含海鮮粥、無限續喝雞湯、沙拉及甜點等副食均強調獨特與美味，吸引不少在地台中粉絲及外地遊客搶訂位。燒烤巷弄美食組的激旨燒鳥，則是逢甲夜市起家的串燒代表，以肉片包覆年糕、麻糬、糯米椒、秋葵、水蓮、橘子等食材創造話題，現場也搭配駐唱歌手營造居酒屋氛圍。

張峯源表示，鍋烤節票選自7月17日開跑以來投票踴躍，總票數已超過百萬，在業者響應與民眾話題熱度中創造新一波夏日「慶典經濟」，市府也應店家敲碗要求再度開放加碼報名，票選活動8月17日截止，預料下半場競爭將更加白熱化，最終總冠軍將由盧秀燕市長親自到店貼金榜。

經發局說明，「領鮮」店家除特色明確，也掌握催票要領，包含祭出投票加碼送、自製APP票選教學懶人包等，成功將人氣轉為選票。經發局也提醒，8月17日前別忘天天投滿4組，累積抽獎機會，還有200組萬元鍋烤抵用券及壓軸百萬汽車等。