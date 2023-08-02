Kia全車系連續3個月領牌突破千台！ 純電跨界休旅EV6、豪華休旅Carnival榮登銷售冠軍

Kia以新能源產品布局持續驅動品牌價值成長，在台銷售屢創新高。在甫結算的7月份，Kia全車系乘用加商用車共繳出1,063台領牌佳績，已連續3個月領牌突破千台！截至7月底近160%年成長率，更成為國內車壇中成長最快速的品牌！品牌代表作之Kia純電智慧跨界休旅The EV6，在7月不僅以領牌93台再次蟬聯非豪華電動車品牌銷售冠軍，自上市以來的累計銷售領牌數，更已突破1,200台的千台門檻！

在The EV6的引領下，Kia乘用車全車系的新能源車款銷售佔比已近20%，充分驗證Kia邁向新能源品牌的計畫已逐步落實。在The EV6領軍下，全功能豪華休旅The Carnival在7月份，也以244台的佳績榮奪同級銷售冠軍，為Kia持續挹注成長動能。事實上，除了在國內銷售表現亮眼，近期甫公布的2023 年美國J.D. Power調查中，Kia有 7 款車型在各自級距中排名第一，創下28年來第一個全年度獲得最多獎項的品牌！

The Carnival 7月份榮奪同級進口MPV銷售冠軍！同時並榮獲J.D. Power 2023 U.S. APEAL Awards 最迷人Minivan冠軍。圖／業者提供

Kia總代理台灣森那美起亞為回饋所有車主的熱愛，宣布特推「Kia動 見美好」活動，即日起至8月15日止，下訂任一乘用車款即可獲得「首爾楓尚雙人遊」抽獎機會；此外，Kia乘用車夏季健檢亦自即日起至8月31日同步開跑，車主回廠消費保養同樣即有機會獲得「首爾楓尚雙人遊」。

開創車壇全新GUV(Grand Utility Vehicle)級距，全功能豪華休旅The Carnival融合MPV的高乘載機能和SUV的運動風格元素，並以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，獲得眾多層峰客群的消費者認同，並獲得J.D. Power 2023 U.S. APEAL Awards 榮獲最迷人Minivan車款的冠軍頭銜。除了7月份以244台榮奪同級進口MPV銷售冠軍外，累計2023年1-7月，The Carnival同樣以1,451台的銷售佳績，在同級進口MPV中領先群雄。The Carnival擁有多項同級唯一優勢：包含BVM盲區顯影、BCA盲點導正輔助系統，及可反向調整變化的第二排座椅，成為駕駛與乘客最貼心且安全的陸上移動頭等艙。

The Picanto Latte Edition首批限量100台，在短短2個月內完售！台灣森那美起亞正積極追加產能。圖／業者提供

甫於今年6月推出的精品時尚小車，The Picanto Latte Edition首批限量100台，已在短短2個月內正式完售！為感謝所有車迷的支持，台灣森那美起亞已向母廠爭取The Picanto Latte Edition追加產能，持續滿足準車主們的期待。另外，Kia首款跨界油電潮旅The Stonic，結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排，不僅擁有出色的油耗表現，最高達19.9km/L優異的節能表現，並同時擁有120ps/6000rpm最大馬力和 20.4kgm/2000~3500rpm最大扭力，讓節能與操駕樂趣並存不妥協。The Stonic安全配備也不容小覷，全車系標配LEVEL 2智慧駕駛輔助系統包含SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)，驚豔版及GT-line版本更配有BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統等，滿足消費者全方位的用車需求。

有關「Kia動 見美好」活動，消費者即日起至8月15日預約試駕任一乘用車款，即可獲贈Kia硬殼旅行包；下訂Kia任一乘用車款，還可獲得韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」抽獎資格。另外「Kia動 見美好」夏季健檢亦即日起展開至8月31日，乘用車車主預約回廠即享車輛綜合檢查項目及空調系統共26項免費檢查，並享有免費的車輛防疫清潔。活動期間回廠消費，更有機會抽中韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」。