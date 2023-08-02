本月入主PEUGEOT、CITROËN 優惠多更多

PEUGEOT、CITROËN總代理寶嘉聯合宣布本(8)月推出優購專案，本月底前入主PEUGEOT 2008 / e-2008 / 3008 / 5008指定車型即享0頭款、超低月付金8,888 元起，或是，0利率加贈3年/3萬公里免費保養，二個專屬購車方案二擇一。

即日起入主PEUGEOT SUV運動休旅全車系（2008 / e-2008 / 3008 / 5008），並於8 月31日前完成領牌交車者，即可享法系車主揪伴專案: PEUGEOT、CITROËN、DS AUTOMOBILES 三品牌車主只要推薦親友入主 PEUGEOT SUV運動休旅全車系，雙方皆可獲得最高1萬元之消費抵用券；PEUGEOT、CITROËN、DS AUTOMOBILES 三品牌車主添購/換購PEUGEOT SUV 運動休旅全車系，將可獲得最高 2 萬元之消費抵用券！若無車主推薦、也非添購/換購者，入主 PEUGEOT SUV運動休旅全車系，即贈送最高1萬元消費抵用券。

另外，針對全新PEUGEOT 408，凡今年8 月 31 日前入主指定車型即贈2萬元消費抵用券！