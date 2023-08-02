2023綠林慈善盃女子公開賽第一回合 泰國選手帕查拉朱達躍居領先

2023綠林慈善盃女子公開賽今天(8/2)在亂風中的老淡水球場如期開賽，雖然卡努颱風逐步接近台灣北部，一早帶來間歇風雨，但雨勢不算明顯，比賽不受影響，今年在TLPGA台巡賽已拿下兩勝的泰國選手帕查拉朱達放膽搶攻，打下5個博蒂、1個柏忌的68桿，首回合以3桿之差躍居領先！台灣選手張瑄屏、郭艾榛和泰國庫緹達、日本山下美樹等4人，同以71桿並列第二。

泰國選手帕查拉朱達今年已經贏得五月中旬的大聯大女子高爾夫公開賽和六月底的TLPGA之友公開賽兩場冠軍，本週來到不熟悉的老淡水球場打得很積極，她表示雖然風有點亂，但是這裡的五桿長洞和一些比較短的四桿洞都可以搶攻，她也確實這麼做，四個五桿洞都是兩桿攻上去，還有標準桿4桿的第五洞，她拿開球木桿也直接攻上果嶺，「我看很多人攻果嶺打得比較保守，我心裡想的都是努力搶攻，也見到效果。」她說，老淡水的果嶺要打對地方，否則也是很難處理，第十八洞她打上果嶺的球就有些過頭，停在旗位後方大約15呎，面對下坡左往右轉的推桿路線，她穩定執行推桿，在最後一洞多賺一個博蒂，讓她很振奮地握拳慶祝一下，賽後也直稱應該算是今天最佳好球之一。

張瑄屏第一回合71桿(-1)，暫時並列第二。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

TLPGA女子台巡賽近幾年單季能拿三勝的選手只有吳佳晏和洪玉霖，帕查拉朱達本週似乎也有可能完成第三勝，對於今年在台灣的第三勝她表示還沒想那麼多，先專注在自己的每一桿，後面兩天還有天氣因素的影響，至於颱風，帕查拉朱達表示，上週也說有颱風要來，但是沒什麼感覺，今天也說有颱風，但大多數時間其有風比較明顯，雨沒什麼下，不確定明天會遇到什麼。

郭艾榛第一回合打出71桿(-1)，暫時並列第二名。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

暫時並列第二的張瑄屏，第一回合前九洞打得有些艱辛，因為風勢很亂開球時沒什麼把握，心中有些懷疑，7次木桿開球只打上兩個球道，出現3個柏忌， 只抓到1隻小鳥，花了38桿。所幸進入後九洞心態改變，開球時想清楚了就執行，讓她在後九洞賺進3桿，成績也隨之翻紅，71桿完賽；同樣並列第二的郭艾榛今天忍著左後頸拉傷之痛，打下3個博蒂、2個柏忌也是71桿完賽。她表示，昨天打配對賽時就發覺拉傷，只打了4洞就請假去治療，今天到練習場熱身時仍有痛感，就打定主意輕鬆一點打，把球控制在球道上，這件事她執行得不錯，儘管一出發她就在第十洞和十一洞連吞兩個柏忌，但她仍相信自己在練習場的判斷，很專注地打每一桿，後續果然開始有進帳，第十三洞長洞從果嶺外短切進洞，回到前九洞又連著在第一洞和第二洞抓鳥，另外總共花了25次推桿也救了很多Par，對自己能忍痛打出低於標準桿，她很滿意。至於衛冕者洪玉霖今天花了74桿暫時並列12名，她從第八洞起連吞3個柏忌影響較大。

第二回合賽事明天仍從清晨6時30分起分兩區開球，歡迎球迷到場觀戰，為選手加油。因為颱風可能接近台灣北部，請球迷務必在出發前先查看TLPGA官方臉書粉絲頁的最新公告。