致敬偉大父親！大摩攜手台北綠洲HOTEL MVSA 慕舍酒店打造輝煌8月盛宴

傳奇逸品，往往造就於深刻的愛，滋養於燦爛而無畏的勇氣；「大摩單一麥芽威士忌」的珍稀製程，就如父親對摯愛的引領守護。橡木桶如同威士忌的父親，透過陪伴，將自身精華傳遞給威士忌，豐富了威士忌的生命歷程，圓滿滴滴珍稀。大摩為歡慶屬於每一位父親的8月，從8月8日至9月10日為期一個月，與薈萃美食、藝術與生活品味的國際精品酒店HOTEL MVSA 慕舍酒店雙強聯名，透過世界最尊貴威士忌和令人嚮往傾慕的生活居舍，共享點滴珍藏的美好時光。只要入住酒莊客房、繆思客房、大地別墅與天際別墅房型，成為大摩珍稀俱樂部VIP，即可享受大摩特仕入房禮及大摩15年單一麥芽威士忌，並聯手連續三年獲得米其林一星殊榮、慕舍酒店Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊推出專屬套餐，打造舌尖絕美佳餚，並皆能品酩大摩12年乙杯，邀請酒迷與收藏酩家共享無與倫比的稀世盛宴，為專屬於父親的8月，再添品味輝煌的點滴珍藏時光。

活動期間，在宛若城市綠洲、靜謐卻綻放著不凡魅力的HOTEL MVSA 慕舍酒店，凡入住酒莊客房、繆思客房、大地別墅與天際別墅房型，隨之而來的驚喜是來自大摩的特仕入房禮-大摩雄鹿胸針，靈感取自英國國王亞歷山大三世授予「12叉鹿角的鹿首」之皇室徽章，紀錄著1263年大摩傳奇故事起源，閃爍熠熠光彩。同時，只要加入「大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌」LINE官方帳號，即可於慕舍空中酒廊Lounge Vino品酩「大摩15年」乙杯15ml，在高雅的空中酒廊，細緻品味帶有巧克力橙與丁香、肉桂及薑的醇厚風味。

慕舍酒店Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，搭配大摩12年的阿彼修斯鴨，靈感源自古羅馬烹飪大師Apicius，繽紛帶蜂蜜焦香的酥脆外皮融合鮮嫩的胭脂鴨肉柔暖演繹初夏的明亮與暖意。業者提供

搭配大摩雪莉12年的焦糖臘腸捲是握達尼斯磨坊的招牌料理。入口瞬間極薄的糖片就釋放熱烈的辛香氣息，再以綿滑的巴斯克風味臘腸Txistorra慕斯作為內餡，鹹甜交織、薄脆與滑順交替。開啟期待已久的味蕾，旅途即將啟程。業者提供

業者表示，「Molino de Urdániz」渥達尼斯磨坊西班牙本店自2007年起連續17年獲得米其林殊榮，更於2023年六度斬獲西班牙米其林指南二星；唯一海外店-台北由網羅美食、美酒、藝術、生活風格且極具經典與優雅的Hotel Mvsa慕舍酒店於2020年引進，已連續三年榮獲米其林一星的殊榮。

搭配大摩15年燎原，演繹炎夏、烈日、燃燒，一場自然的浩劫；灰燼與枯枝，是祝融無情留下的產物；一片野火蔓延之後的荒蕪，靜待重生。業者提供

搭配大摩亞歷山大三世的岩浪，取魚皮極其嫩滑部分和雪白泡沫，輕盈化於舌尖，宛如海邊擊打岩石後所迸發的晶瑩浪花，恣享徜徉於暖日微風中的悠然愜意。業者提供

慕舍酒店Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，以專注於食材本身的烹飪，將四季更迭、菜品與情感的結合、傳統的傳承和廚藝創新皆貫穿交織於美食體驗中。主廚David Yárnoz展現對自然、優雅及美感的尊重。本次與大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌完美結合設計星級創作料理，每位消費者皆能品酩大摩12年，其充滿熱情辛香料、柑橘果醬與西班牙頂級Oloroso雪莉酒的陽光層次，溫暖呼應渥達尼斯磨坊西班牙多元的料理文化與法式料理的細膩精髓。消費者亦可進階品酩大摩尊享套組，包含「大摩雪莉12年」、「大摩15年」、「大摩亞歷山大三世」，完整感受世界最尊貴威士忌和星級珍饈的奢藏搭配，感受舌尖上的非凡之旅。

「慕舍X大摩酩舍」活動期間：2023/8/8(二)–9/10(日)

慕舍酒店地址：台北市中山區建國北路一段61號

慕舍酒店訂房專線：02-2500-6810

渥達尼斯磨坊訂位專線：02-2500-6832

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