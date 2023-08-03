桃園市原住民族月系列活動《原力踩出去》

在迎接「原住民」入憲正名將近30周年之際，桃園市政府於8月1日在府前廣場舉辦了112年度原住民族日踩街行銷推廣系列活動《原力踩出去》，邀請族人們穿上傳統族服並歡迎各地朋友，一同展現及欣賞原民美麗的文化活力。

桃園市長張善政親臨活動現場致詞指出，1984年起台灣原住民族權利促進會發起了「原住民族正名運動」，1994年正式實現「原住民」的入憲，並於2005年通過「紀念日及節日實施條例」，將每年8月1日定為原住民族日，原住民族日不僅是紀念原住民族正名的歷程，更重要的是回顧原住民族長期以來對臺灣發展的貢獻。

桃園市政府於8月1日在府前廣場舉辦了112年度原住民族日踩街行銷推廣系列活動《原力踩出去》 。圖/市府提供

張善政市長進一步宣布，8月1日起市府將加大原住民教育扶持力道，針對原住民族學生生活津貼措施，補助對象由僅限國內私立大專院校原住民族學生，擴大範圍至公、私立大專院校及公私立高中(職)原住民學生；同時，大專學院生活津貼也由每人每學期新臺幣4,000元提升至新臺幣6,000元，並新增加碼補助高中（職）每人每學期新臺幣3,000元，減輕弱勢原民家庭負擔，給予原住民族學生更多生活照顧。

桃園市政府於8月1日在府前廣場舉辦了112年度原住民族日踩街行銷推廣系列活動《原力踩出去》 。業者/提供

張善政最後也提到112年度原住民族日踩街行銷推廣系列活動正式《原力踩出去》，市府除了在府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰外，原民月市府也安排一連串精采可期活動，緊接著8月19日移師桃園市原住民族文化會館舉辦「原住民族原語宙音樂節暨館舍寫生比賽」、8月20日到「樂天桃園棒球場享受棒球熱力」主題，及最後壓軸的8月26、27日帶大家來到桃園陽光劇場感受原民音樂魔力「LALAI桃園原住民族音樂節」，希望大眾更了解與認識原住民族文化，歡迎全國各界踴躍到桃園體驗。