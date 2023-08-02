什麼!「御用藏醬油」一年只賣一次？

「天皇級美味」不用搶 人人都能品嚐

要製作出一瓶雋永的醬油，更需要長時間的淬煉與醞釀。日本醬油市場領導品牌龜甲萬kikkoman推出一年一次限量販售的醬油「しぼりたて生醤油 御用蔵生(鮮榨生醬油 御用藏生)」，堪稱「日本天皇級」醬油，更是許多日本高級餐廳指定使用的夢幻醬油之一。如今在台灣也能品嚐到歷經365天熟成的夢幻美味。

日本的飲食文化中，「發酵」是相當重要的一部份，味噌、納豆、日本酒等等代表性的食物，都是經過發酵製作而成，在日本龜甲萬甚至有專為皇室製造醬油的「御用醬油釀造所」，專門製作進貢皇室的二次釀造，及熟成期長達1年的「御用藏醬油」，這罐醬油每年只開放限量預購一次，儘管有錢也不見得能買到。如今台灣龜甲萬將日本技術移植，以傳承3百多年來的工法技術與精神，打造出同等級的旗艦新品「御釀醬油」，讓家家戶戶都能品嘗到長期熟成的美味。

各種料理方法都適用，尤其是搭配清爽的新鮮生魚片，鮮醇甘美，風味更加深邃不死鹹/圖片來源龜甲萬。 圖/龜甲萬 提供

龜甲萬秉持日本傳統製作方法，遵循數百年來世代相傳的純釀造醬油製程，加入現代新進技術做食品安全衛生管理，由現場經過三日的製麴管理，於發酵各階段確認品質與各項數據，過程中每個細節都會影響最後的成品風味，在生產端與研究技術、品管皆需要完美把關，才能製造出以365天發酵長期熟成的「御釀醬油」。台灣龜甲萬從原料的挑選、醬油麴培養到發酵，每一個步驟都經過細膩的調配，如美酒般精心釀製，歷經時間的打磨與融合，保留著傳統釀造的精神及尊嚴，才能成就出如此高品質的好味道。

御釀醬油通過TQF Clean雙重驗證，無添加調味劑、甜味劑、焦糖色素及防腐劑等添加物，蒸、滷、拌、炒、沾等各種料理方法都適用，尤其炎熱夏天搭配清爽的新鮮生魚片，鮮醇甘美，風味更加深邃不死鹹。尤其散發的醬油香氣就含有300多種香氣因子，成就出御釀醬油的出色芳香，經過365天熟成的御釀醬油，相比高級御用藏醬油，在全聯、家樂福等限定通路就能輕鬆一嚐這發酵的迷人醬香與美味。

歷經時間的打磨與融合，保留著傳統釀造的精神及尊嚴，成就出高品質的好味道/圖片來源龜甲萬。龜甲萬/提供

龜甲萬不僅為2023台灣米其林首選優質醬油合作夥伴，長達365天長期熟成的御釀醬油製作過程，更稱得上是一場精細的藝術，蘊含傳統文化底蘊的承襲，以及超過3百多年來的釀造智慧，更彰顯了對時間的敬意和對美味的追求，以發酵與365天的時間來形成御釀醬油特有的顏色、味道、香氣。

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