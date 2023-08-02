YÜURSUN宜而爽「桃園首店」精彩開幕

50th生日慶×開幕慶雙囍 連續9天全面7折起

YÜURSUN宜而爽正式桃園報到！於7/31「桃園門市」精彩開幕，是宜而爽更新品牌識別為微笑U型後，商圈展店計劃第一站，同時適逢今年（2023）宜而爽50週年生日慶，雙囍臨門市祭出「連續9天全面7折起」等多項開幕優惠，桃園門市更獨家享有「涼爽雲紗印花T恤指定款」買1送1。

桃園首店精彩開幕 由內外到「衣」漾精彩

擁抱TPASS北北桃基生活圈，宜而爽門市從雙北跨到桃園展店，門市僅距離桃園火車站350公尺，可說是出站就到店，門市內大片白色基調搭配木質層架，營造輕鬆悠閒的選購環境，配置落地穿衣鏡，保證可以全身穿搭試穿都入鏡；而且白色最不影響服飾色調，讓宜而爽外出日常服「輕戶外休閒服、輕運動機能服」的色彩和印花是注目主角，當然還有舒適好口碑的男女童居家服、涼爽內著。

歡慶宜而爽50th生日慶×開幕慶雙囍臨門市，連續9天全面7折，要給桃園大優惠。 YÜURSUN宜而爽/提供

桃園門市開幕獨享 夏日指定涼爽衣買1送1

YÜURSUN宜而爽的桃園首店，初次見面送上指定款買1送1的涼爽雲紗印花禮，涼爽雲紗衣是宜而爽獨家面料，極輕又涼爽柔軟，觸感帶有細膩沙沙感，微小設計大作用，能讓涼爽雲紗衣在流汗後不易有黏住肌膚的不舒服感發生，是專為夏日準備的開幕禮，加上台灣設計印花，這夏微笑舒爽就來宜而爽。

YÜURSUN宜而爽桃園門市（設有三槍內著櫃）地址：桃園市桃園區中正路78號，洽電：(03)2866869，營業時間：AM11:00-PM09:30、官網：www.yuursun.com.tw