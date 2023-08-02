威士忌「金馬獎」盲測大使招募中

有威士忌界「金馬獎」美譽的「金威獎」，是台灣酒界最具權威的獎項，評鑑方式囊括生活玩家盲測、素人民眾評選和網路投票等，以公正客觀的方式嚴選最佳威士忌，廣受各界好評。

金威獎秋季大賞 盲測大使招募中

金威獎秋季大賞生活玩家即將於8月16日下午舉行，而北中南素人盲測登場時間分別為8月18台北場、8月19日台中場及8月20日的高雄場，各場次募集100人，針對普飲款12年的單一麥芽威士忌進行盲測，且加碼「調和威士忌PK賽」，為活動增添廣度與深度

｜台北場次｜- 望日蓮藝術工作室

►活動日期：2023/08/18

► 活動地址 : 台北市中山區長安東路二段163-1號2樓

► 入場時間：15:00，活動時間：15:30-16:30

入場時間：18:30，活動時間：19:00-20:00

｜台中場次｜- Qsapce八度空間

►活動日期：2023/08/19

► 活動地址 : 台中市文心路三段155-1號8樓

入場時間：12:30，活動時間：13:00-14:00

入場時間：16:00，活動時間：16:30-17:30

｜高雄場次｜- 做做手藝

►活動日期：2023/08/20

► 活動地址 : 高雄市苓雅區四維二路104號3樓

入場時間：12:30，活動時間：13:00-14:00

入場時間：16:00，活動時間：16:30-17:30

圖/報名QR Code。 金威獎提供

除了名人專家盲測和素人盲測場次外，民眾也可上官網投票參與這場年度盛事，網路海選將在8月展開，民眾可登入官網針對4個獎項進行投票，包括「品牌新星獎」選出威士忌品牌超新星、「最佳調和獎」調和威士忌首選品牌、「最佳廣告獎」令人印象深刻的威士忌廣告、「超值金選獎」選出最適合歡聚派對的威士忌，投票規則為每天限投1次，可投4大獎項，每個獎項至多投3票，得票最多的前3名將會獲頒獎項。

金威獎盲測大使報名連結 https://www.accupass.com/event/2307110339251987450722

金威獎投票抽住宿卷 https://goldenwhisky-awards.chinatimes.com/