Nespresso聯名米其林綠星餐廳小小樹食推永續料理 8/1限時開賣

獲得B型企業認證的Nespresso致力發展咖啡膠囊永續循環旅程，讓鋁殼及咖啡渣都能再生利用，創造全新永續價值，以一杯咖啡的力量貫徹正向影響力。兩道聯名蔬食餐點即日起至8月31日在小小樹食台北大安店、敦南店、忠泰店限量供應，帶你感受增添永續氣息的美味蔬食創意料理！

Nespresso攜手米其林綠星蔬食餐廳「小小樹食」，推出「有機白菜廣式煎腸粉」、「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」兩道聯名餐點。餐點選用的有機地瓜葉及黑葉白菜，皆由Nespresso在地合作小農以回收咖啡渣孕育而成。此外，為慶祝即將來臨的父親節，Nespresso與小小樹食更限時推出「父親節限定 – 提拉米蘇慕斯蛋糕」，選用口感圓潤且帶有精緻莓果香調的Nespresso環遊世界大杯咖啡-上海製作而成，讓你在咖啡香與爸爸共度最甜蜜的歡聚時光！

咖啡渣孕育有機小農鮮蔬入菜 Nespresso跨界合作米其林綠星餐廳「小小樹食」

長期深耕永續的咖啡品牌Nespresso攜手知名餐廳小小樹食，以「米其林官方指定咖啡夥伴」與「米其林綠星」強強聯手之姿，限量推出「有機白菜廣式煎腸粉」、「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」兩道聯名蔬食餐點。其中最大亮點為餐點中採用咖啡渣種植而成的黑葉白菜和地瓜葉，食材來自Nespresso「咖啡渣循環使用推廣計畫」合作的桃園小農，不僅皆獲有機認證，更蘊含在地永續價值。

小小樹食以廣東腸粉為靈感來源，使用餛飩皮取代腸粉漿，將黑葉白菜、蒟蒻、新豬肉、雞蛋及鹹蛋黃包裹在內後香煎，一口就能咬到黑葉白菜的清甜，也能充分鎖住食材原味。

Nespresso與台大園藝系產學研究發現咖啡渣有助提升蔬菜產量、增加維他命C、抑制甘藍黃葉病病原菌活性。圖／Nespresso提供

黑葉白菜來自Nespresso合作的桃園等地小農，以咖啡渣孕育而成，在香煎後釋出自身水分，散發出清甜香氣，爽口適合夏季。煎得香酥的腸粉搭配鹹鹹甜甜的醬油，最後撒上芝麻搭配油條一起入口，酥、香、鮮、Q的多層次口感在嘴裡直接化開，作為夏季的開胃菜再適合不過！

「有機地瓜葉櫛瓜燉飯」使用有別於傳統青醬製法，巧思以Nespresso合作小農以咖啡渣種植的地瓜葉及動福蛋製成醬汁，最大程度地保留有機地瓜葉的風味，也翻轉傳統青醬的油膩感。

義大利米則以Nespresso環遊世界大杯咖啡-上海及白酒特製的咖啡白醬燉煮，並加入柳松菇及玉米筍拌炒，口味上充滿層次感。燉飯鋪上櫛瓜與炙燒起士帕瑪森，融和整體風味，最後再以心型炸地瓜葉片、咖啡粉作為點綴，清香不膩口，也散發著淡淡的咖啡香氣。

創新咖啡渣循環利用模式 從生活中實踐正向影響力

Nespresso長期致力打造一杯永續咖啡，為實踐咖啡渣的全物利用研究，2019年起Nespresso與台大園藝系開啟產學合作研究計畫。研究結果發現在咖啡渣的幫助下，不僅蔬菜鮮重、維他命C含量提升，更能減少蟲害，一解有機小農的最大難處。至今，全台已有25間以上有機農場使用Nespresso咖啡渣種植，讓永續成果在台灣各地生生不息。

透過與蔬食餐廳合作，Nespresso將消費者的回收成果化作一道道佳餚，在民眾日常生活中也能隨處遇見、感受永續。本次Nespresso攜手強調真食物、堅持不使用加工品、讓純粹簡單的健康飲食型態走入日常的米其林綠星餐廳小小樹食，共同推出聯名餐點，顛覆大眾對永續蔬食的想像，以實際行動證明永續與美食可以兼顧。即日起至8月31日，兩道聯名蔬食料理在小小樹食台北大安店、敦南店、忠泰店限時推出，快來搶先品嚐在地永續的獨家滋味吧！

小小樹食攜手推出「父親節限定 – 提拉米蘇慕斯蛋糕」，選用Nespresso 環遊世界大杯咖啡-上海製成。圖／Nespresso提供

除此之外，為迎接父親節到來，Nespresso與小小樹食也推出「父親節限定 – 提拉米蘇慕斯蛋糕」，以巧克力米戚風為基底，並選用 Nespresso 環遊世界大杯咖啡-上海製作成提拉米蘇慕斯，細緻的莓果香調打造美好甜蜜的父親節氛圍 ！除了能吃到濃濃的咖啡與可可香氣，還能品嚐榛果可可酥的獨特口感與風味，邀你在咖啡飄香中共度父親節的歡聚時刻！