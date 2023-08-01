員工幸福企業 台灣百事食品榮獲 亞洲最佳企業雇主獎項

有人資界奧斯卡之稱的《HR Asia》日前公布2023年「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，擁有「樂事洋芋片」、「多力多滋玉米片」與「百事可樂」全球知名休閒食品與飲料的「台灣百事食品 」，從三百多家參與評選的企業中脫穎而出，分別在多元(Diversity)、平等(Equity)、包容(Inclusion)三大面向皆獲殊榮，不僅顯示員工對公司的高認同度，「以人為本」的優質工作環境與完善的員工福利，更是獲得評審一致的青睞，獲選2023年度「亞洲最佳企業雇主」獎項，成為業界典範。

「所以我們才能成為全台灣最受歡迎的零食啊。」台灣百事食品總經理陳世偉說，員工對公司的高認同度才能讓員工願意久任公司。「一般人對外商公司的印象是流動率高，但在百事其實有近三成的員工年資超過20年以上。」陳世偉表示，更特別的是近兩年員工再回任率更高達15%，也就是說新進員工中有將近15%是之前曾經在百事工作過的員工，他們即便離開百事到其他公司歷練後，還是會主動選擇回到百事來工作。從近期回任員工的訪談中發現，最吸引他們的還是台灣百事食品「以人為本」的優質工作環境、完善的員工福利與企業文化，這就是台灣百事食品能夠留住人才的祕訣。

台灣百事食品近年來積極招募更多的年輕人加入公司團隊。陳世偉說，有越來越多的Z世代青年加入公司後，發現他們更重視在工作環境中是否能感受平等、尊重、包容以及聲音能否被聆聽。為此特別設置了「Speak up暢言熱線」與「總經理信箱」，提供雙向溝通管道，任何一位員工都能以匿名方式表達意見與想法，每一個建議都會有專人聆聽與回應。

「我們還有獨步台灣的＂百事假＂。」陳世偉說，「以人為本」是初衷。為了鼓勵員工追求工作與生活平衡，百事員工依規定休完年假之後，可再享有額外的40小時「百事假」。同時，為了鼓勵員工生育並且支持育嬰，更給予懷孕的女性員工16周產假，遠優於勞基法的8周產假，男性員工也有7天陪產假，就是希望提供員工一個完善的育嬰福利。這也是為什麼台灣百事的經理級以上男女比例能達到一比一，讓不分男女員工皆能兼顧工作與家庭照顧，打造員工心中理想的幸福企業。