台灣明治媽媽教室北中南熱烈開課 教導新手父母迎接新生命的挑戰

台灣生育倒數第一 晚婚晚孕，寶貝得來不易

現今全球低生育率，台灣自2020年起即面臨死亡大於出生情況，目前台灣生育率也是全球倒數第一。由於台灣青年世代面對房價、物價齊漲但薪資不漲、許多人決定不婚享樂主義等，而有些人是等到經濟穩定後才結婚，導致現代許多夫妻都是晚婚狀態。

因晚婚造成有些夫妻想生但無法生育的問題激增，導致台灣首胎生育年齡逐年上升，但藉由現在科學進步及政府生育補助的情況下，許多夫妻也成功準備迎接新生命的到來！因此社會應給予他們更多鼓勵及支持，因為獲得寶貝不是件容易的事，之後的生活養育也是一門課題。

面對產前不適、產後調理、寶寶照護 明治成為爸媽的力量

有生產經驗的女性都知道懷孕期間需要忍受身體及心理上的改變及不適情況，產後又要面臨寶寶哭啼、睡眠不足、擠奶餵奶等各種挑戰，容易造成產後憂鬱；隨著社會進步，育兒不再只是女性責任，許多爸爸也會投入育兒工作，降低老婆懷孕及產後壓力。

台灣明治食品長年關注育兒議題，希望能提供台灣夫妻們更多育兒的支持與鼓勵，而準備迎接新生命到來的新手爸媽，除了準備寶寶用品及打造居家良好的育兒環境之外，更重要的是必須了解懷孕、產後及育兒時會遇到相關課題，唯有做好萬足準備才能在寶寶到來時才不會手忙腳亂，也讓媽媽在產前有好營養、產後有好照養，夫妻有共同好心情，挑戰未來的育兒生活。

業界首創從中、西醫觀點 讓父母從不同角度解決困惑迎接新成員

以「育兒支持、成為爸媽的力量」為企業理念的明治已邁入百年歷史，深知新手爸媽在面對新生命到來時會有許多疑問，因此在北中南各舉辦一場媽媽教室，特別邀請孕媽咪守護星曾宜萱中醫師及幼兒最愛的親子耳鼻喉科盧品晴醫師，率先領先業界首創從中、西醫不同觀點切入，讓爸媽更了解孕期、產後及育兒大小事，如該如何面對孕期及產後常會出現身心方面的不適？產後如何面對育兒課題？醫師們也會親自分享自身的備孕及孕期經驗，讓新手爸媽從中得到更多知識，以因應各種準備。

媽媽教室首場於7月29日在台北舉辦，此次課程規畫內容設計相當豐富，參加的爸媽不僅聽得津津有味，也踴躍提問及互動，課程設計內容相當有趣，現場夫妻間密切互動，加上醫師們以自身經驗分享時，讓許多新手爸媽深受感動，讓他們更加期待新生命的到來，開心表示這堂課讓他們收穫滿滿。

台灣明治媽媽教室百周年形象場，準爸媽們熱情參與收穫滿滿。圖／台灣明治提供

首場造成熱烈回響，讓許多來不及參與的新手爸媽們敲碗下一場，明治聽到大家的心聲，預計於8月及11月假中部及南部各舉辦一場，讓更多新手爸媽能參加。明治期盼每位新手爸媽都能從課堂中獲取實質寶貴經驗，運用在日後的育兒生活上。未來明治將持續以支持育兒為服務理念，提供育兒諮詢服務，一路陪伴且支持父母，希望家家都能享有快樂的育兒生活。

明治媽媽教室中部場次於8月19日下午1點至4點假台中林皇宮酒店 (台中市西屯區臺灣大道三段33號2樓墨堤絲廳) 舉辦， 主講者為盧品晴醫師、曾宜萱醫師，每場預估人數為150人，歡迎新手父母前往報名。高雄場次待主辦單位公布，詳情可查詢「台灣明治」官方網站：https://reurl.cc/mD4gp7