歡慶八八節 全國電子電鬍刀滿額送「爸」氣好禮

每個人都有一個獨一無二的老爸，你家的爸爸是屬於寡言內斂、熱情好客、保守傳統、英雄情懷、腳踏實地、超MAN主義，無論是何種特質的爸爸，都是人們心目中的好爸爸。即將迎來8月8日父親節，想幫老爸如何慶祝呢？訂好餐廳讓全家人團聚享用一頓美食、送一份最貼近爸爸心坎裡的好禮，簡簡單單的寵愛，讓男神笑開懷。

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全國電子電鬍刀單品滿5000元享30期零利率，還有超狂好禮多重送及健康商品最低4折起。圖／全國電子提供

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