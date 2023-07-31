2023南投藝術旅圖展8/9登場 攜手7大畫師IP打造嶄新觀光路線

南投向來有觀光首都的美譽，隨著國內旅遊市場正迎來暑假旺季，南投縣政府將於8月9日至9月24日假福興溫泉遊客中心舉辦「2023南投藝術旅圖展」，展覽內容為當紅白爛貓貼圖與亞洲插畫協會、台北漫畫工會等7位知名漫畫家及插畫師，共同展開南投觀光路線的合作。

南投縣政府副縣長王瑞德指出，在南投七大觀光軸線的推廣上，一直在思考如何運用創新有趣思維來行銷，利用藝術家的創意設計與圖像方式，將每一條線路重新賦予生命，且透過年輕人喜愛的漫畫家及插畫家，配合時下當紅IP貼圖，全心推出南投旅圖展活動，歡迎全台民眾一起來「南投看旅圖、玩旅途」。

2023南投藝術旅圖展將於8月9日盛大登場，每位入場遊客可獲得獨一無二的南投縣知名景點與白爛貓合作的限量明信片。此次南投縣政府也邀請七位畫師創作南投七大觀光軸線進行宣傳，如茶香工藝軸是由知名畫師鄭仲圻所繪製的俏皮可愛茶葉少女，而另一位出生南投的漫畫家阿姆羅，則以在地邵族服飾搭配日式粗獷漫畫人物風格，創造日月潭觀光軸主角，其他畫師如知名小豬貼圖Pig x 3三兄弟聞名的貼圖畫家凹司釘創作八卦山的休閒軸，以可愛鯨魚畫作深受歡迎的微光分子創作集集鐵道軸人物，漫畫家楊政諭、黃俊維、浩理斯則分別創作合歡星空軸、藝術溫泉軸以及玉山溫泉軸。

2023南投藝術旅圖展除了發送白爛貓限定明信片外，縣府也推出七大觀光軸線旅途集點活動，凡民眾前往福興溫泉遊客中心看展，或於南投七大觀光軸線指定景點及合作商家參訪，則有機會獲得最新iPad及南投知名商家的伴手禮贈品，展覽期間也將公布相關主題街頭快閃活動等相關資訊，詳情可查詢南投縣政府樂旅南投FB粉絲專頁。