暢銷休旅王者The Tiguan R全球銷售告捷 即將完售

The T-Family德藝休旅家族以完整車系編成，涵蓋The T-Cross、The T-Roc、The Tiguan 、The Tiguan Allspace 和 The Touran ，均以擁有高效動力系統與先進科技配備馳名車壇。台灣福斯汽車針對8月份推出特惠，入主The T-Family指定車型即可享「第 5 年延長保固」 及 「2 次免費保養」，其中若入主The T-Cross還可獲贈贈「2萬元購車金」。此外凡在8月16日至8月31日入主Volkswagen全車系新車並領牌，2023年度牌照及燃料稅福斯幫你代付！值得車迷善加把握。

台灣福斯汽車推出The T-Family 專屬「露營旅行組」。（由左至右）The T-Family 德藝休旅家族車型包含The Tiguan、The T-Roc、The Touran、The T-Cross、The Tiguan Allspace。圖／業者提供

歐洲銷售冠軍The Tiguan 自2007年發表後，產品實力撼動全球車壇，日前已逾740萬名消費者入主，其中380 TSI R-Line Performance 車型具有領先同級的動力優勢和操駕表現，配上R-Line Performance專屬運動化懸吊和4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，深受車迷肯定；尤其最大馬力達到320ps的The Tiguan R 更是不容忽視，全球銷售也將進入完售倒數。此外，搖滾跑旅The T-Roc更以優異駕控樂趣擄獲消費者，而跨界休旅The T-Cross則是以其繽紛外型和優秀車室機能超越同級車。最近，針對The T-Family 德藝休旅家族，台灣福斯汽車更特別推出「露營旅行組」，包括車頂行李廂、車頂行李架、行李廂置物空間分隔配件、行李廂防水墊等配件，可輕鬆安裝拆卸，創造高度機能空間；獨家設計的精品部分，則有折疊式收納箱、保溫瓶、運動提袋與太陽眼鏡等，可供消費者盡情挑選，以創造個人魅力。

