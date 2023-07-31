活動倒數兩周　紅面鴨FUN暑假鯉魚潭強勢回歸

花蓮壽豐鄉鯉魚潭的「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動倒數兩周，因颱風「杜蘇芮」暫停的展演活動於7月31日至8月13日強勢回歸！幸福鴨與福氣鴨邀請部落守護貓頭鷹再次回到鯉魚潭，三座超過15米的創新大型水上裝置展品隨著水舞共同展出；活動並增加MOMO家族見面會及星空煙火秀演出場次，8/6(日)18:30有大樹哥哥及泡芙姐姐、8/12(六)18:30檸檬哥哥與水晶姊姊、8/13(日)18:30櫻花姐姐及柚子哥哥陪著大朋友小朋友一起同樂；另於8/2(三)起至8/13(日)，連續12天每晚九點都會施放星空煙火秀，歡迎闔家大小一起來玩，攝影迷記得天天都來報到，一起紀錄最美的夏日時光。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，為了讓紅面鴨FUN暑假活動更精彩豐富，今年潭面上除了紅面鴨外，更加入鯉魚潭部落守護貓頭鷹，與白天每天上午10點至下午5點每半小時演出的的音樂水舞秀共同展演；環潭周邊更有貓頭鷹裝置藝術展品，融入花蓮在地貓頭鷹們(如：褐鷹鴞、黃嘴角鴞及領角鴞)的可愛造型，吸引現場許多遊客駐足拍照打卡！周邊更設置多種水藝術噴泉，如具有寓樂教育的「旋轉魔力」，實際體驗水漩渦的原理、體驗團隊合作樂趣的「運動魔力」、一道道彷彿迎賓光廊的「感應魔力」等等；潭沿岸的光環境廊道更是打卡聖地，每項活動都能讓大小朋友盡情玩得FUN心拍得開心！

紅面鴨貓頭鷹美照。圖／花蓮縣政府提供

每周六日下午還有大小朋友最愛的親子互動秀：8/5（六）由廷恩老師帶來川劇變臉；8/6（日）由花蓮在地歌手孫含瑜彈唱演出及DUDU老師的造型魔法氣球表演；8/11（五）由阿文老師表演奇幻魔術秀、8/12（六）小邱老師的馬戲特技、8/13（日）文雄老師帶來大小朋友最愛的泡泡秀；還沒來鯉魚潭玩的全國遊客及鄉親們一定要把握僅剩兩周的暑假假期趕快來玩！

今年活動還有新增MOMO家族見面會。圖／花蓮縣政府提供

「2023花蓮紅面鴨FUN暑假」活動從白天到晚上都非常精彩，每晚7點及8點演出的「水舞光影秀」，每周皆有不同經典電影主題配樂，有「馬達加斯加(7/31-8/4)」、「芭比girl（8/5-8/11）」及閉幕加碼場「阿凡達(8/12-8/13)」，搭配炫麗的燈光雷射及多層次的水幕水舞，與大家分享最難以忘懷的聲光組合效果；另每天晚間7點半與8點半的「水上劇場」，每週日到五演出《祭、憶。耕》、週六演出《歸鄉》，精采絕倫的活動接續演出，歡迎全國親鄉朋友大手牽小手一同至鯉魚潭度過最棒的暑假。此外現場還有打卡活動送好禮，活動期間完成抽獎任務，就有機會抽中花蓮五星級住宿券、沖繩來回機票，歡迎全國鄉親朋友一起來花蓮FUN暑假。

今年潭面上除了紅面鴨外，更加入鯉魚潭部落守護貓頭鷹。圖／花蓮縣政府提供

張志翔處長表示，花蓮暑假活動非常熱鬧精彩，迎接全國遊客到訪一起永續樂遊！有8/19(六)在七星潭賞星廣場旁的「星光音樂會」，在海灘上享受海風、星光及美妙旋律帶來的饗宴，飽覽夏季的美麗星空。11/30止遊客只要來花蓮參加指定活動，並在花蓮的合法旅宿住宿一晚以上，就能夠參加永續遊花蓮自由行獎勵方案，有機會還能抽到特斯拉汽車。即日起，只要來花蓮探訪縣內20條絕美步道，與「指定拍照點」合照，並上傳「花蓮絕美步道」活動網站，完成任選5條步道即可獲得運動水壺，完成10條及全部20條步道可分別獲得Goretex防水帽及雙人休閒折疊椅，或是參加「森遊花蓮小百岳」活動，就有機會獲得登山杖，兩項活動獎品數量有限送完為止。縣府希望透過各項活動的舉辦，吸引國內外遊客走進花蓮，讓花蓮的旅宿行及伴手禮等觀光相關業者都能因而受益，促進在地產業發展！

星空煙火秀。圖／花蓮縣政府提供

更多詳細活動時間及內容請詳：

紅面鴨活動官網 https://happy-duck.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮絕美步道活動 https://hlbts.tw/

永續遊花蓮獎勵方案 https://trip.hl.gov.tw/



