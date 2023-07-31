桃園市國際獅子會300B3區會館啟用典禮 冠蓋雲集

大桃園市國際獅子會300B 3區會館啟用剪綵典禮於7月31日在會館對面廣場舉行，桃園副市長蘇俊賓、議長邱奕勝及多位立法委員、市議員到場致賀祝福之外，另前國際總會長山田實紘博士，率領現任國際理事陳峰基及多位前國際理事代表國際總會到場見證這首屈一指的會館啟用，現場有近千位獅友到場觀禮，剪綵儀式後並安排參訪新會館，來賓們在歡樂溫馨又活力洋溢的氛圍中感受到300B 3區服務團隊濃濃的好客與熱忱。

桃園市議會議長邱奕勝致辭表示，大桃園市的300G2區因分會數及會員人數眾多，分枝為B 3、B 5兩個區，顯示桃園也持續在成長茁壯。他代表議會肯定各位獅友對桃園的努力與付出，讚許獅友們不單單是硬體建設，包括公益更一馬當先。他指「以葉順英創區總監為例，就是個人事業傑出成功，地方建設不遺餘力，公益上更不落人後」，獅友們為桃園增加非常多的稅收之外，新的會館一發想很快就選址買定，他認為這說明獅子會不只陣仗大聲音大，更是「有力」! 他盛讚桃園有B 3區，未來一定更好!

葉順英總監致辭。圖/陳逸格攝

葉順英總監致辭說，「我跟我的服務團隊已經準備好了，我們沒有服務的空窗期，也沒有交接的磨合期，只有每天服務獅友及市民的日期，戮力達成獅友的各項託付，擴大『We Serve』的服務影響力，達到有需要服務的地方就有300B 3區獅友的足跡，期建立300B 3區為國際總會下之模範副區!讓有獅友呵護下生活在桃園市的市民是全台灣最幸福的一群人。」

經營事業有成的葉總監深知創業維艱之道理，新會館從無到有需投入數千萬元，葉總監率先拋磚引玉捐助1000萬建館基金，B複合區魏淑蓮創區議長亦不落人後捐贈1000萬元，另第一副總監周矢綾捐贈500萬元、第二副總監徐聰明捐贈300萬元，而其他領導獅友亦共襄盛舉陸續捐贈數十萬到數百萬元之建館基金，讓新區有更穩健之財務來發展區務。

葉順英總監與領導獅友合影。圖/陳逸格攝

國際獅子會為非政治性、非宗教性之國際服務社團，也是最大國際性服務社團，從1917年創立至今已逾百年，而原設於大桃園市的300G2區因分會數及會員人數眾多，經國際總會理事會核准於112年7月1起分為300B 3區(轄龜山、桃園、蘆竹、八德、大溪、大園、復興區等)及300B 5區(轄中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋、觀音區等)，而新創立的300B 3區經創區總監葉順英於擔任創區籌備委員會主任委員期間依據獅友的託付積極擘劃B 3區各項成立籌備事宜，尤其為提供3000多位獅友服務，讓新副區區務能無縫接軌及時順暢，葉總監經多次場勘比較與綜合領導獅友意見後購置位於桃園市桃園區三民路三段317號3樓之3的建物為新會館。

為感謝大額贊助款之獅友與歷屆總監之付出暨正式公開新會館之展新樣貌，當天會館剪綵啟用典禮先在南門公園綠地進行剪綵儀式，並安排開運舞獅熱場帶動氣氛，所有大額捐款者暨歷屆總監均手持價值不斐之金色剪刀於紅綵帶上剪下啟用的號角。