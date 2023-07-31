草地浪花音樂會　陪伴遊客度過夏日時光

「2023福隆生活節」除了自行車騎旅、星空藝素村、迪士尼百年慶典沙雕展、風箏嘉年華精彩節目，最令人驚豔的就是《饗時光-草地浪花音樂會》，以海洋為背景的永續再生的舞台設計，讓遊客坐在草地上欣賞旺福等表演慢活音樂及火舞達人演出，空閒時逛逛創作市集、品嚐異國美食，還可邊聽音樂邊體驗絹印手作，輕鬆地在福隆草地吹海風，享受人生最快樂的時光。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今年推出的為期5個月的「2023福隆生活節」，其中最吸引人氣的節目就是《饗時光-草地浪花音樂會》，處長馬惠達表示，福隆沙灘與海洋風景深受遊客喜愛，草地浪花音樂會結合在地特色美食的野餐饗宴，欣賞音樂之餘，還可逛逛創意市集，體驗絹印手作，品嚐異國美食料理，體驗福隆午後慢活樂趣。

今年有別往日盛夏熱情地在白天舉辦，改為午後慢活節奏的音樂會，讓遊客邊吹海風、邊聽音樂、邊逛市集、邊吃美食，游完泳、騎玩自行車後，優遊自在地在草地上休憩，傍晚時分繼續欣賞旺福演唱，晚間再靜靜觀賞與特殊的火舞達人秀後，帶著最愉快的心情返家。

今年的草地浪花音樂會是舜程創意行銷有限公司與海島電波團隊共同策劃，舜程創意行銷有限公司承辦人小邱表示，今年草地浪花音樂會主要呈現午後慢活氛圍，讓沙灘、海邊不僅僅是熱情及青春洋溢的感覺，還能體會優閒午後躺在草地上聽著音樂、享受海風徐徐吹拂，迎接日落彩霞渲染大地。海島電波團隊策劃人小漫表示，今年活動的佈置主題是以永生再續概念，營造最自然的海洋自然環境，現場的佈置幾乎都是回收再利用的素材，更是DEKADANCE藝術團隊採用自然材質與回收素材融合的創作，展現再生藝術的美。

舞台前的植物裝飾、草地上的南非地球帳、入口處的大風車，這些再生藝術從白天到晚上，搭配燈光就會出現看不同層次的景象，最重要的是，環保意識抬頭，每一次活動呈現的裝飾品，都是手工打造的藝術創作，特別要感謝DEKADANCE目前各自在國外的藝術家，而再生藝術已成為世界活動的重要一環，台灣也不落人後，與這些藝術家團隊合作，與世界接軌。

欣賞音樂會之前，舞台旁帳棚內特別設置絹印工作坊，提供民眾線上報名體驗絹印手作，讓民眾聽音樂、逛市集之餘，還有不同的互動，不僅可以留下或帶走所有收穫，還能感受音樂會是以再續、永生理念打造出來的成果。絹印是從設計、上色到完成約15-20分鐘，活動期間每天接受6位線上報名，報到時免費贈送環保手提袋作絹印。線上報名若額滿，民眾可以把家裡的舊衣服帶來翻新，印上喜愛的花色或字樣。活動期間每天下午3至4時共有3場體驗，感受手作絹印的樂趣。

草地浪花音樂會還搭配五花八門的文創市集，甚至融合外國風，他們透過手作產品展現環保意識與創意，遊客在這可以聽聽音樂，吹吹海風，欣賞再生藝術之餘，隨意逛逛文創市集，彷彿飛越了世界各地，蒐集各國不一樣的創作產品，帶回去繼續宣傳永續再生理念。

第一站來到法國創作者的攤位，擺放著手作飾品與肥皂、精油、香膏等，他們在法國家鄉自己種香草，在自己的香草園採摘，編織各種可以薰香的香氛的產品。

文創市集產品玲瑯滿目，聽音樂還能挖到寶。圖／業者提供

在荷蘭學習塑膠再利用的「放客煉金術」藝術家也很特別，產品都是塑膠再製品，包括手鍊的墜子乍看像寶石，其實是塑膠製品，還有編織、裁縫包包、鑰匙圈，都是環保文創產品。「嗨浪滔滔」絹印服飾、帽子等，都是環保的產品。

現場也有相當多的服飾品店，掛滿花襯衫、衣帽等，充滿濃濃地海灘風情，彷彿來到夏威夷海灘。另外，還有位絹染藝術家的攤位內，擺放的衣服全部都是手作絹染製成的產品，從製版開始全程手工製作，價格上會比較貴，不過，買一件衣服就等於買一件藝術品。

「電波咖啡」是由2位年輕人自己創業的手作的，他們為了這次活動，特別推出檸夏咖啡特調，讓遊客可以享受咖啡之際還可以消暑。「春禾奉狸」這一攤，乍看之下不知是在賣什麼，但看到攤位上擺著滿滿的鳳梨，經攤主介紹，一顆鳳梨從頭到尾都能製作成產品，絕不浪費，鳳梨最上層最酸，通常製成果醬，中段作果乾、尾段則製作鳳梨醋、鳳梨酒，鳳梨頭，而鳳梨皮的纖維則製成環保紙盒、禮盒，就是最經典、為特別的環保產物。

感受不一樣的互動，音樂會前體驗絹印手作把收穫帶回家。圖／業者提供

接下來是沒有販售任何產品的店家，「魔法涼亭」主人在攤位擺設塔羅牌及代表各種運勢的礦石等，在這裡，不僅可以邊聽音樂邊聊天，還可以是試試塔羅牌算一下運勢，療癒一下身心靈。接著是在現場為遊客畫非洲臉，類似客製化身體彩繪藝術，很特別。再來是純粹的按摩站，讓遊客玩累之餘體驗在海邊按摩舒壓、聆聽音樂放鬆帶來的不同感受。

服務台旁為了讓遊客可以舒適地坐在草地聆聽樂團演出及火舞表演，本會場也提供野餐墊、餐具租借服務以及小額付費的加水站，減少垃圾量產生，進而達到守護環境愛護地球的概念。

活動現場一直聞到香噴噴的味道，原來是異國美食餐車區飄來的，第一車是美式豬肉堡、牛肉漢堡的美式餐點、第二車的名號可特別了，叫做「沒有靈魂的餐車」，因為主廚走的是日本、印度、台灣及美式炸雞、薯條等，融合各國風情的美食，第三車走墨西哥風為主，小漫特別推薦墨西哥辣牛肉堡，剛好巧遇剛吃過的遊客，大家隨即異口同聲地讚賞「真好吃！」

旺福+火舞從白天到夜晚，民眾留下此生難忘回憶。圖／業者提供

此外，東北角管理處為了讓參加音樂會的民眾品嚐在地食材，特別提供50份，與星空藝素村甜點商家「糖施」聯合研發推出的限定特製午茶點心餐盒，當日現作的黑糖南瓜貝果、南瓜紅豆餡糕點及日式蕨餅風格的石花凍，讓民眾享用美食同時，同享視覺、聽覺及味覺的多重感受，每場提供50份採線上報名登記，下午3時30分準時在活動現場服務台發送，只要完成現場打卡任務，即可免費獲取。

傍晚時分，壓軸的金曲樂團旺福登場，游完泳、騎完車的遊客早已坐在草地等待旺福登場，果然，旺福一登場現場就嗨翻天，一連演唱多首輕鬆洋溢的歌曲，坐在草地的粉絲不是站起來隨音樂起舞，就是配合旺福口令，全體躺在草地聆聽，呈現罕見的奇景，最後，旺福還下台一起與民眾同歡，現場洋溢著喜樂的氛圍。

夏日的晚間7時天呼應著晚霞，最後一場壓軸的火舞在舞者祭祀的劇情下點燃，男女舞者揮舞著火炬，加上精湛的舞技，現場觀眾無不屏氣凝神專注在舞者身上，表演中途天色漸漸昏暗，火炬在舞者揮動下格外亮眼，男女舞者最後以高難度動作結合一氣，將最高潮的火舞秀畫下完美句點，博得在場遊客拍手叫好，草地浪花音樂會就在火舞秀結束後暫時落幕。