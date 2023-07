奧迪攜手C JEAN啟動”House of Progress”卓越藝術館計畫

緊隨著米蘭、新加坡、東京等大城市的腳步,台灣奧迪在今年7月榮譽呈獻”Audi House of Progress Taipei”品牌概念店。這是奧迪Audi全球品牌盛事 “House of Progress” 的一部分,主題融聚「進化(Progress)」核心價值,以一系列創新互動體驗和展示,引領參觀者探索奧迪品牌的科技與美學世界,展現其對未來持續創新和進化的堅定承諾。 “Audi House of Progress Taipei”象徵著品牌進化精神的空間,結合實體展示場所與時尚、藝術、音樂和科技交匯的場域。奧迪Audi在此次活動中展示其最新科技成果、研發成果以及未來藍圖,讓參觀者深入了解奧迪品牌在汽車工業領域的領導地位。

台灣奧迪全球品牌的盛大活動 “House of Progress” ,近日攜手C JEAN簡君嫄展開了一場獨具匠心的卓越藝術館計畫。活動以”進化”為核心概念,呈現奧迪四大核心價值:永續、動能、科技和美學。 業者/提供

與此同時,台灣奧迪攜手C JEAN簡君嫄在位於信義區的”Audi House of Progress Taipei”品牌概念店,啟動一場獨具匠心的卓越藝術館計畫-”AUDI x C JEAN:House of Progress – Gallery of Excellence”。由策展人簡君嫄帶領的一日型展覽,以”進化”為主題,展示了C JEAN自2019年成立以來九季的經典服裝與包款設計。而台灣奧迪行銷處長Eimei Ishida 石田英明和通路發展處長Frank Lohwasser 都親臨現場參與House of Progress Taipei這場創意獨到的展覽計畫,並為此揭開序幕。

在卓越藝術館中,觀眾可以欣賞到C JEAN簡君嫄與台灣國寶級漆藝大師王清霜合作的23AW「信念(Belief」系列作品,簡君嫄透過王清霜的作品與精神進行二次創作,深入版型設計的核心,展現高端服裝的製作手法與王清霜工藝的融合。此外,現場展示的『月下美人』tote bag與『碧波泛金光』手拿包也是與王清霜的孫子同是漆藝家的王峻偉共同創作,堆疊的漆藝美傳承精神並進行創新。展覽也展示了19AW 『零(Break)中以冰川融退的現象為啟發的手工禮服和其布料剪花與燒花的工藝,藉由設計作品探討氣候的變遷,此件作品獲得義大利佛羅倫斯雙年展纖維藝術獎銅牌獎,更是台灣第一位獲得此項殊榮的藝術家。此外20SS『五噚深處(Full Fathom Five)、21SS『星夜』(Starry Starry Night)、21AW「那些消逝的鳥兒們」(Lost Birds)、22SS與春池玻璃合作的『永恆(Eternity)』或是22AW與旭榮集團旗下旭寬企業開發的生質布料開發系列運動服飾,這些作品引領觀者探索海洋問題、城市與光害、瀕臨絕種的鳥類與循環經濟等議題,融合自然與人類的共生關係,而23SS『Form』系列則以大自然的規律為靈感,創造出企業制服設計的新想像等,結合品牌第一季作品19SS『動-此時此刻(Movement-In the Moment)以自然律動,這九季的創作透過設計與細膩的手工技藝,詮釋著對自然之美的讚歎,設計師簡君嫄也透過設計創作表達議題發揮影響力。

此外,簡君嫄也在活動期間進行了關於品牌進化的講座,分享了品牌創立至今的歷程,以及未來持續進化與永續的可能性,包括品牌訂製服務、企業制服設計與聯名合作等。當天現場特別邀請美味星球樂團、莫赫拉愛爾蘭樂團、娑婆世界樂團的手風琴演奏家林呈擎與精湛的打擊樂演奏家鼓徹,為這場卓越藝術館盛會加入特別的曲調,並演繹了兩套以蜂巢結構設計的正裝,呼應奧迪Audi urbansphere concept 概念車的蜂巢水箱護罩。這場卓越藝術館活動深入地展現了C JEAN品牌的「進化」脈動,同時,透過奧迪概念空間的呈現,更凸顯了奧迪的前瞻性思維,以及C JEAN卓越的工藝和藝術性質。

以時尚與藝術為主軸的”AUDI x C JEAN:House of Progress – Gallery of Excellence”讓參觀者在奧迪的全球品牌盛事中,感受到前所未有的藝術與邏輯性交織的震撼。品牌進化的主題串聯了奧迪和C JEAN兩個傑出品牌的獨特價值,展現了對美學和科技的共同追求。台灣奧迪和C JEAN這場獨具匠心的卓越藝術館計畫讓參與的觀眾們充分領略到時尚藝術的無限魅力。以”AUDI x C JEAN:House of Progress – Gallery of Excellence”為名,這個活動不僅僅是一場時尚盛會,更是對創意與未來的熱情譜寫。