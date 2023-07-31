林下原食-原民飲食文化小旅行
有吃過嗎 「馬告」、「刺蔥」、「香蕉飯」?這些是泰雅族原住民日常食材與料理，也是他們與山林相處的文化體現，為推廣山林智識與多元文化，林務局新竹林區管理處東眼山自然教育中心將於8月26日及27日各辦理上午及下午場共四場次的「林下原食」親子主題活動，每場次招收20位學員，每人費用200元，報名時間自7月31日上午9點準時開始，新竹林管處歡迎有興趣的朋友們至台灣山林悠遊網預約（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?Id=DYS-D1211）。
東眼山位於桃園市復興區，周邊泰雅族部落文化豐富，能做為文化體驗串連的好去處，近年來林務局積極推廣山林智識理念，並響應農委會的食農教育政策，本次活動與復興區卡普部落的「桂竹協會」合作，以原住民的「食」文化為主題，邀請部落夥伴帶領民眾認識泰雅族傳統美食，活動中也安排簡易料理DIY體驗，如:香蕉糕或竹筒飯、馬告或刺蔥紅茶..等製作，還有自製竹杯和生態解說以加深民眾對於本地原民文化與食當令、吃當地之連結與認識，東眼山自然教育中心位於桃園市復興區，區內蘊含豐富的森林生態資源，是民眾親近自然的好去處，也是優質的環境教育設施場所，詳細內容及報名資訊可逕上「東眼山自然教育中心－環境教育/戶外學習」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/DYSNEC，有任何問題可逕撥03-3821533洽詢。