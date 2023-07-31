台灣精品冠名中職明星賽 號召產業界菁英齊應援

「台灣精品」攤位號召人氣啦啦隊女孩中信兄弟隊林可及明星球員統一獅隊蘇智傑、味全龍隊劉基鴻體驗得獎產品，現場球迷熱情互動。圖／貿協提供
「台灣精品」攤位號召人氣啦啦隊女孩中信兄弟隊林可及明星球員統一獅隊蘇智傑、味全龍隊劉基鴻體驗得獎產品，現場球迷熱情互動。圖／貿協提供

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣產業界奧斯卡獎「台灣精品獎」致力於行銷臺灣產業界創新能量，秉持「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中」的理念，「台灣精品」今（2023）年第二度冠名中華職棒年度盛事明星對抗賽，集結11家獲「台灣精品獎」榮耀的臺灣優質品牌，共同支持國人關注的熱血棒球運動，讓球員、球迷體驗臺灣優質產品魅力。經濟部部長王美花代表「台灣精品」出席，支持臺灣產業界菁英品牌與棒球界明星球員們。

「台灣精品」為明星賽球迷帶來豐富觀賽體驗，球場本壘板後方、球員球衣、啦啦隊應援區等處均可見「台灣精品標誌」，此外特設立「台灣精品」形象攤位展出11家「台灣精品」優質品牌，讓球迷在觀賽之餘更能體驗臺灣創新優良產品包含創見ESD380C行動固態硬碟、宏佳騰Ai-2 Gather電動機車、民傑資科Qubii Duo備份豆腐、技嘉AORUS 17電競筆電、明基材料旗下美若康矽水膠隱形眼鏡、嘉友APEX EVO 液晶觸控數位訊號處理無線混音擴音機等，此外，更安排人氣啦啦隊女孩樂天桃猿隊林襄、中信兄弟隊林可及明星球員富邦悍將隊戴培峰、統一獅隊蘇智傑、味全龍隊劉基鴻輪番到「台灣精品」攤位與球迷同樂，邀請現場球迷更認識「台灣精品」優質得獎產品。

為落實ESG永續發展並投入社會關懷，「台灣精品」集結得獎品牌為本屆明星賽注入環境友善元素及公益愛心能量，台達電子旗下消費品牌Innergie倡導「一顆勝所有」減法充電美學，於球場置入「One For All 萬用充電站」提供球迷便利充電服務，消費者無須攜帶多顆充電器，一起減少電子垃圾愛地球。亞泰半導體及世大化成長期投入社會關懷，這次結合明星賽戰技挑戰賽「全方面打擊王」，透過參賽球員比拚球技，加碼捐贈IMAGER-37 T+高原減壓調溫款枕頭及獎金予瑪莉亞霧峰教養家園及慈馨兒少之家，以行動力挺臺灣棒球運動及在地公益團體。

「台灣精品」品牌追求突破自我、不斷創新，激勵明星賽球員強棒出擊，並成為明星隊球員最佳後援，神達數位特別加贈行車記錄器Mio MiVue 955WD（955W+E60）予兩日賽事單場MVP球員及三場戰技賽賽野手速球王大賽、全方位打擊王、全壘打大賽冠軍球員，守護球星行車安全，明星賽球員休息室則提供艾瑪絲AROMASE強健豐盈髮肌養護組，包含捷利爾頭皮淨化液、強健豐盈洗髮精、草本強健養髮精華液、捷利爾洗髮沐浴露，帶給球員們運動後即時的清爽舒暢新感受。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣優良產品獎項「台灣精品」積極推動我國運動健身產業發展，將持續於國內及國際間推廣臺灣產業優質形象，協助企業拓銷全球，以多元創新活動宣傳臺灣創新產品，讓世界看見「台灣精品」。

關於台灣精品

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣優良產品獎項「台灣精品獎」是臺灣產業界的奧斯卡獎，彰顯臺灣品牌價值與創新實力。通過經濟部選聘各類領域專家，從研發、設計、品質、行銷全方位嚴選，從中脫穎而出的臺灣創新優質產品才能獲此殊榮。

獲得「台灣精品獎」的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動，例如：國內外媒體曝光、於海外「台灣精品館」展出、參與發表會、商機媒合會、產品上架國內外電商及通路平台等。「台灣精品計畫」幫助企業品牌推廣，讓臺灣的產品的價值與品質更為世界所知。更多詳情歡迎參考「台灣精品」網站（https://www.taiwanexcellence.org/tw）。

文 陳宗慶

工商時報