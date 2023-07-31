台灣精品冠名中職明星賽 號召產業界菁英齊應援

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣產業界奧斯卡獎「台灣精品獎」致力於行銷臺灣產業界創新能量，秉持「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中」的理念，「台灣精品」今（2023）年第二度冠名中華職棒年度盛事明星對抗賽，集結11家獲「台灣精品獎」榮耀的臺灣優質品牌，共同支持國人關注的熱血棒球運動，讓球員、球迷體驗臺灣優質產品魅力。經濟部部長王美花代表「台灣精品」出席，支持臺灣產業界菁英品牌與棒球界明星球員們。

「台灣精品」為明星賽球迷帶來豐富觀賽體驗，球場本壘板後方、球員球衣、啦啦隊應援區等處均可見「台灣精品標誌」，此外特設立「台灣精品」形象攤位展出11家「台灣精品」優質品牌，讓球迷在觀賽之餘更能體驗臺灣創新優良產品包含創見ESD380C行動固態硬碟、宏佳騰Ai-2 Gather電動機車、民傑資科Qubii Duo備份豆腐、技嘉AORUS 17電競筆電、明基材料旗下美若康矽水膠隱形眼鏡、嘉友APEX EVO 液晶觸控數位訊號處理無線混音擴音機等，此外，更安排人氣啦啦隊女孩樂天桃猿隊林襄、中信兄弟隊林可及明星球員富邦悍將隊戴培峰、統一獅隊蘇智傑、味全龍隊劉基鴻輪番到「台灣精品」攤位與球迷同樂，邀請現場球迷更認識「台灣精品」優質得獎產品。

為落實ESG永續發展並投入社會關懷，「台灣精品」集結得獎品牌為本屆明星賽注入環境友善元素及公益愛心能量，台達電子旗下消費品牌Innergie倡導「一顆勝所有」減法充電美學，於球場置入「One For All 萬用充電站」提供球迷便利充電服務，消費者無須攜帶多顆充電器，一起減少電子垃圾愛地球。亞泰半導體及世大化成長期投入社會關懷，這次結合明星賽戰技挑戰賽「全方面打擊王」，透過參賽球員比拚球技，加碼捐贈IMAGER-37 T+高原減壓調溫款枕頭及獎金予瑪莉亞霧峰教養家園及慈馨兒少之家，以行動力挺臺灣棒球運動及在地公益團體。

「台灣精品」品牌追求突破自我、不斷創新，激勵明星賽球員強棒出擊，並成為明星隊球員最佳後援，神達數位特別加贈行車記錄器Mio MiVue 955WD（955W+E60）予兩日賽事單場MVP球員及三場戰技賽賽野手速球王大賽、全方位打擊王、全壘打大賽冠軍球員，守護球星行車安全，明星賽球員休息室則提供艾瑪絲AROMASE強健豐盈髮肌養護組，包含捷利爾頭皮淨化液、強健豐盈洗髮精、草本強健養髮精華液、捷利爾洗髮沐浴露，帶給球員們運動後即時的清爽舒暢新感受。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣優良產品獎項「台灣精品」積極推動我國運動健身產業發展，將持續於國內及國際間推廣臺灣產業優質形象，協助企業拓銷全球，以多元創新活動宣傳臺灣創新產品，讓世界看見「台灣精品」。

關於台灣精品

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的臺灣優良產品獎項「台灣精品獎」是臺灣產業界的奧斯卡獎，彰顯臺灣品牌價值與創新實力。通過經濟部選聘各類領域專家，從研發、設計、品質、行銷全方位嚴選，從中脫穎而出的臺灣創新優質產品才能獲此殊榮。

獲得「台灣精品獎」的產品除了能夠使用「台灣精品標誌」彰顯榮耀，還有機會參加各種國內外的推廣活動，例如：國內外媒體曝光、於海外「台灣精品館」展出、參與發表會、商機媒合會、產品上架國內外電商及通路平台等。「台灣精品計畫」幫助企業品牌推廣，讓臺灣的產品的價值與品質更為世界所知。更多詳情歡迎參考「台灣精品」網站（https://www.taiwanexcellence.org/tw）。