傳市品牌．好市好食-想吃什麼這都有

「經濟部2023台灣市博會-北區場」今天在臺北火車站一樓廣場熱烈登場，藉由美食帶路，展現疫後傳統市集復甦的活力，今(112)年我們總共精選出全臺41家各具特色的傳統市場及夜市攤商，其中包括榮獲經濟部五星樂活名攤新北市鶯歌美食廣場「芙琳卡」、新北市汐止觀光夜市「剉冰女王」、新北市汐止觀光夜市「邱記龍鳳腿」、新北市汐止秀豐市場「魯牛作坊」、新北市永安市場「沐爵烘焙坊」、臺南市麻豆區第五市場「合口味肉品」以及花蓮市中華市場「鄭家土雞」，而除了多樣豐富的美食攤位，現場更有臺北市龍山商場「美仙團體服裝」、新北市三重中央市場「藝起來串臉社會企業」等傳統市場內的特色攤位，一次逛足全臺傳統市場及夜市。

經濟部王美花部長出席活動，觀摩現場業者展售。 圖／ 經濟部提供

經濟部王美花部長表示，這三年來經濟部陸陸續續推出了許多的措施，為了人潮回到傳統市場及夜市在做準備。除了在疫情較困難的期間，改善防疫軟硬體設施，保障攤商及消費民眾健康，並且推出「線上菜市仔，夜市仔」網站提振線上買氣。

經濟部王美花部長進一步說明提到，她自己平時也很愛逛傳統市場，而在國境開放的現在，越來越多的外國觀光客來到臺灣首先逛的就是傳統市場及夜市，經濟部持續協助市集環境改善、美學改造，最後加強市集行銷，就是要讓本國及外國遊客逛得值得、逛得滿意，經濟部也希望地方政府及各位攤商頭家能夠跟著經濟部一起來改善，一年接著一年做，一年比一年變得更好。

這次來到臺北車站參與的市場、夜市共24處，合計有41攤，為大家帶來北、中、南、東各地美食及商品，希望所有朋友都能前來現場親自體驗。活動現場除了有傳統市場及夜市展區與政策宣導區外，還有甜點PK專區，喜愛甜點的民眾千萬不要錯過，歡迎帶著一家大小來臺北車站遊逛。 民眾如果想要知道更多「2023台灣市博會-傳市品牌·好市好食」活動資訊，可隨時上「台灣市集gogo購」粉絲團查詢了解！(https://www.facebook.com/NMgo.tw/)。