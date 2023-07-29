2023桃園市大園區海洋音樂祭-海之韻 難忘的夏日體驗

桃園市大園區海洋音樂祭-海之韻 在竹圍漁港天幕廣場熱鬧舉行，整場活動融合了音樂、海洋和竹圍漁港的元素，成為了一場令人難忘的盛夏歡樂慶典。這次音樂祭在夏季舉辦，吸引了國人紛紛前來參與。活動以音樂、文化和海洋元素為主軸，為遊客帶來了難忘的夏日體驗。主題音樂會邀請了知名歌手范逸臣、潘裕文、南方二重唱和錦雯等，用動聽的歌聲為現場觀眾帶來了音樂盛宴。此外，竹圍國中鼓隊和在地新住民、原住民社團的舞蹈展演更加豐富了活動的文化內涵，讓現場觀眾在海風中感受到音樂與大自然的完美融合。

透過VR眼鏡全方位地體驗竹圍漁港的美景和豐富文化。圖／桃園市大園區提供

除了音樂表演，活動還設有走讀竹圍漁港和農漁文創市集的精彩活動。參加者有機會參與竹圍漁港的VR探索之旅，透過VR眼鏡全方位地體驗竹圍漁港的美景和豐富文化。專業導覽解說人員則帶領大家深入了解漁港的歷史、文化和生態知識。參與LINE集章活動更讓參加者能夠收集特殊章章和導覽章，紀念自己在活動中的參與和成就。

農漁文創市集中，遊客品味到桃園市大園區的農產品和加工品，如番婆農場的蜂蜜及蜂蜜飲料、大地農莊的客家美食及自種花茶飲料、一級棒農場的雞蛋及農場作物、林園居農場的夏季冰心地瓜，權媛自助餐的滷味玉米美食等，滿足了大家的味蕾。同時，各種獨特的文創工藝品也讓參加者能夠把這次活動的美好回憶帶回家。此外，參加者參與摸彩活動，幸運兒獲得43吋液晶電視、電鍋、電風扇等豐富好禮，為整場音樂祭增添了驚喜的色彩。

音樂祭吸引了眾多觀眾紛紛前來參與。圖／桃園市大園區提供

大園區區長余誌松對此次活動的成功感到滿意，並表示2023桃園市大園區海洋音樂祭-海之韻真正成為一個融合音樂、文化和海洋的獨特盛會。他期待更多人在明年夏季來到大園區，共同感受音樂的魅力、探索竹圍漁港的美景，並品味當地的農漁特產，創造更多難忘的夏日回憶！