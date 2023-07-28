『我欣喜若狂！』 英國公開賽冠軍布萊恩哈蒙興奮之情溢於言表

美國選手布萊恩哈蒙（Brian Harman）在皇家利物浦舉行的今年最後一場四大賽-英國公開賽，以六桿優勢取得了驚人的勝利，贏得職業生涯首場四大賽冠軍。這也是36歲的哈蒙在美巡的第三勝，並成為史上第五位在四大賽奪冠的左手球員。他在週末的惡劣天候的林克斯球場上，以出色的表現擊敗一干世界頂尖好手，抱回葡萄酒壺獎盃。以下是布萊恩哈蒙（Brian Harman）在其部落格的感性發言:

我欣喜若狂。這是相當超現實的，我還沒有真正融入其中。能夠舉起葡萄酒壺真的很酷，我暫時不會讓它離開我的視線。過去三天很艱難，確實如此。週六晚上能夠睡個好覺很重要，而在五桿領先的情況下要睡著真的很困難。所以，我很高興我在過去幾天裡堅持了下來。這兩天我的開局都很糟糕，但後來設法扭轉了局面，所以我對自己的表現感到非常滿意。

在最後一天的比賽中，我一直有一些關於獲勝的念頭，但我告訴自己，不要讓任何這些想法進入我的大腦。所以，每當它浮現時，我就去想著別的事情。老實說，直到我在第18洞將球打上果嶺並領先6桿之前，我沒有任何關於奪冠的念頭。

你知道，我一直堅信自己可以完成這樣的成就。只是當你需要花費如此長的時間時，很難不讓你的想法動搖，就像也許認為自己無法再次獲勝一樣。我已經36歲了，這項運動越來越年輕化。所有年輕好手都已經站上舞台，他們全力以赴，他們都準備好贏得勝利。

我有時會想何時才能再次輪到我，因為我上一次獲勝已是2017年了。有時候奪冠真的很難。我想有人提到過，自2017年以來，我打進前十名的次數比任何人還要多。所以，很多時候在比賽接近尾聲時，你會覺得我有機會，只是沒有發生，無論是什麼原因。所以，來到這裡拿出這樣的表現，並且能夠完全掌控整個週末，我非常感謝這件事出現在我身上。

週六當我吞下第二個柏忌後，我經過一位球迷身旁，他說：「哈曼，你絕對贏不了！」這句話真的助我良多，它幫助我重新認識到自己有足夠的能力去完成這件事，而且我會去完成這件事！我告訴自己好好完成整個過程，下一記擊球絕對是好球。這是一種韌性，我知道自己在某些時間點會打出壞球。考慮到天候和場地，你可能會打出糟糕的壞球。我知道自己對此的反應方式，將決定我最終是否能夠舉起葡萄酒壺獎盃。

拿下這一勝將使我有幸在很長一段時間內重返英國公開賽，我對此充滿期待。我在喬治亞州長大，顯然是高爾夫的死忠粉絲。我一直觀看英國公開賽，我們會很早起床，在電視上收看比賽。直到2014年我首度參加這場大賽時，我才知道自己有多麼欣賞它，我只是不知道會發生什麼。你在喬治亞州長大，一切都是名人賽，但當我來到這裡時，我就想：「哇，夥計，這太令人難以置信了！」這裡的球迷非常棒，每個人都了解高爾夫，打起球來很愉快，我很高興能夠回到這裡很長一段時間。

最初的幾次參賽，我想，我有四次被淘汰，而且全部都是差一桿。我打了一些不錯的球，所以我並不是被徹底打垮了，我只是覺得有點不太舒服，我覺得或許我太倉卒了。然後去年，我終於覺得如果我在前幾天打得更好一點，就可能奪冠。我很高興今年能回到這裡，我認為參加（創世紀）蘇格蘭（公開賽）對我的準備工作有很大幫助，我把所有的雞蛋都放進了在這裡打好比賽的籃子裡。

每當我們來到英國公開賽時，天候總是充滿挑戰。週六本來應該很糟糕，但是當我上場時，天氣卻很棒。然後在最後一輪，我查看了氣象預報，簡直是世界末日。天氣很糟糕且非常艱難。我從來沒有在雨中表現得很好，這讓我煩惱。因此，我對自己能在最後一輪的風雨中打出負1桿的70桿，感到非常自豪。

幾週前，我發現了這個看起來有點傻、像鏡子一樣的小工具，它現在好像有更好的新版本了。我的推桿有點切球，我花了很多時間來練習，甚至在推桿時還有點像是要打小左曲一樣，在上個月左右真的非常非常好。幾年前，我在一次比賽的果嶺上撿到了這個小玩意。我今年的的推桿表現一直不是很好，直到上個月左右。但我在家裡的穀倉找到了這玩意。它很有幫助，我用它練球時推得很好，於是我把它帶到了皇家利物浦。發生了這一切，我不知道這場勝利會如何改變我。今後我將有更好的開球時間，我也不得不在比賽時接受更多採訪。但我有一個幸福的家庭，我有真正喜歡的嗜好，我有我喜愛的舒適生活，我根本不希望我的生活有任何改變。