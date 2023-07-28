2023亞洲生技大展 食品所首推具油花紋理植物肉片

邀國人一同解密食品美味

2023亞洲生技大展7月27日至7月30日在臺北南港展覽1館4樓舉行，經濟部技術處首次整合工研院、生技中心、食品所等三法人，設置經濟部技術處專館，食品所以替代食材主軸，展出在技術處支持下開發植物肉質地風味設計技術之成果，籲請各界至經濟部技術處館 (攤位號碼M334)參觀、洽商。

行政院副院長鄭文燦到食品所攤位參觀讚不絕口。

食品所廖啓成所長表示，面對國際市場對植物肉質地、口感及風味之創新需求，目前市面上植物肉製程多以素肉胚拆絲、乳化、重組成調理食品，大都僅在外型、顏色、風味及口感上的變化，難以維持國內產業在國際市場的競爭優勢，廖所長說在經濟部技術處支持下，食品所從質地、風味及油脂三方面著手，利用累積之三代植物蛋白肌理化成型技術，開發可模擬豬、雞、牛、或魚等不同質地口感且少添加之植物肉素材，搭配藉由天然食材熱反應、微生物發酵及油脂膠體設計等技術，所開發之植物基肉類風味香料與油脂，在潔淨概念的前提下，可提供三位一體解決方案，讓植物肉產品在口感、風味及色澤上更像真肉，增加產品質感及多元性，提升國際競爭優勢。此外，食品所為快速因應市場需求與消費商機，積極發展新世代植物肉產品，包括以低剪切技術生產仿肌理纖維植物肉、真菌蛋白及微生物油脂等替代食材之開發，目前「新穎肌理化植物肉技術」已完成量產的最後一哩，產品具有高度環保精神、符合低碳經濟，將於今年底前規劃設立衍生新創公司，為臺灣植物肉產業注入新血。

全球植物肉市場預估2025年將成長至279億美元，臺灣植物肉產品以外銷為主，在經濟部技術處科專計畫長期支持下，食品所投入植物肉相關軟硬體製程技術發展已逾30年，建立多項植物肉專利技術並落實產業應用，不僅建立臺灣植物肉產業，更以領先的產品製造技術融入國際植物肉產業鏈，成為全球植物肉相關產品的重要供應廠商。近年來在環保永續生產政策，及潔淨標示產品之消費趨勢下，食品所移轉植物肉技術予食品與機械業者，如新哲、弘陽、鈺統、台畜、東和、蘭揚、澤機等，建立並精進各式植物肉製造軟硬體技術，以及產業鏈上中下游與周邊機械設備整合，業者或擴增產線或成立新創公司，發展不同世代植物肉產品，能快速因應市場需求與滿足消費商機。

技術處表示，目前植物肉產品有近八成外銷，是臺灣參與國際產業分工的重要領域，未來將藉由科專技術持續精進，提升我國植物肉產業的國際競爭優勢，歡迎各界先進於亞洲生技展期間蒞臨洽商技轉。