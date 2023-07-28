陳世平 接任華真扶輪社第六屆社長

扶輪四大考驗：

一、是否一切屬於真實，二、是否各方得到公平，三、能否促進親善友誼，四、能否兼顧彼此利益。真實，為扶輪考驗首要情操。

因此台北華真扶輪社的宗旨：「真心真誠，親力親為」。體現了華真每位社友不分彼此真誠以待，不分遠近行善不落人後的核心價值。

華真這朵朝氣蓬勃的花已綻放了五年，在創社社長HaiJen的開疆闢土苦心栽培以及TV、Bannie、Alex以及Eason等前社長承先啟後的帶領社友一同努力耕耘辛勤灌溉，已將華真社友的善心善念善款遍地開花，透過扶輪全球獎助金GG案，三年下來已培訓了數百位長照人才。

在每年寒冬，發揮雪中送炭的愛心，協助老憨兒吃溫暖的年菜過好年，在蚵寮這片土地上已幫助了不少失學與隔代教養的學子，從創社以來至今開出了無數幸福學堂的花，集眾人之力所捐出的四輛偏鄉關懷車，已在各偏遠地區造福偏鄉持續幫助需要的民眾、師生們。

2023年7月14日，華真社第六屆社長Teddy在社務報告與展望中，從23-24年度國際扶輪主題「為世界創造希望(Create hope in the world)」獲取靈感，呼籲社友如同RI社長葛登． 麥金納利（R. Gordon R. McInally） 在致詞影片提到張開希望之手，真真切切的為這個世界創造希望。接著延續並呼應3523地區總監Stela的年度主題「愛分享，分享愛」，愛是越分享越多的，也才能在分享的過程中找到內在真實的感動。

從事室內設計的Teddy社長發揮巧思，在節目一開始邀請與會社友與來賓，試著寫下分享自己的感動的同時，正式提出今年華真的主題「感動，動感」以及「+1」，積極參與各項服務計畫與活動，承諾要陪著華真社友們一起找到真實的感動，在服務計畫方面，與在地創生與青年洄游深耕多年的「精璽創新整合行銷」一起為蚵寮幸福學堂媒合師資，更敢於做夢，感性的期許華真社友的努力之下，不遠的將來台灣「沒有偏鄉只有家鄉」。

相信在Teddy社長一整年的充滿希望、創造，愛與感動華真幸福工程藍圖之下，築夢踏實，一起「愛分享，分享愛，為世界創造希望」。