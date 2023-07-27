京漾生技掌握美妝新趨勢 獲利關鍵商機夯 亞洲生技展亮眼嬌點

2023亞洲生技展是歷來最受矚目的美容生技展，經過三年的疫情，總算在2023年回復正常的生活，三年的蟄伏，各家公司養精蓄銳，無不寄望在今年將精湛的研究成果推向市場。更期待透過全球第三大生技展會，將台灣新的隱形冠軍『生技產業』推向國際市場。

在每年的生技展，都會看到美妝產業的身影，美妝產業在台灣深耕超過五十年，為國際品牌代工的廠家不計其數，除了業者不斷投入研發，政府部門也隨著國際趨勢制訂更完善的優良製造規範(GMP)，目的就是希望提升業者的工廠規格，進而與更多的國際買家產生合作機會，而近年因ESG的浪潮也在保養品發展出如：潔淨美容(Clean Beauty)、綠色美容(Grean Beauty)、海洋美容(Blue Beauty)、純素美容(Vegan Beauty)等等相關的產品設計趨勢，我們的業者也在這次的展會當中，透過整個產業鍊的合作，創新整合出不少相關的配方與產品，不論是過去成熟的身體與面部的保養領域，在頭皮、私密處等等的部分，也都推出了創新的配方，更值得大家到現場一探究竟。

京漾生技秉持成立以來的創新精神，近年來也投入四大趨勢的保養品配方開發，結合學界資源，整合潔淨美容、綠色美容、海洋美容、純素美容題材進入不同產品當中，作為OEM廠商，做的不只是代工，更是為品牌商研發、製造創新的安心、美麗保養品。

活動詳情： 日期：2023年7月27日至7月30日， 地點：台北南港展覽館， 展位：K814A

京漾生技2023亞洲生技展台北南港展覽館展位K814A。圖/京漾生技

京漾生技2023亞洲生技展台北南港展覽館展位K814A。圖/京漾生技

京漾生技2023亞洲生技展台北南港展覽館展位K814A。圖/京漾生技