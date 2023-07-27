禮坊攜手藝術家王俠軍打造豐彩中秋禮盒

首度創作紅色喜氣兔子設計中秋禮盒討喜

七月下旬許多人已經開始物色中秋禮盒，希望能在節日時送出體面大方的禮物，表達自己的心意也增添節慶氣息。

「金沙肉鬆酥」使用大稻埕老字號油蔥酥，將特別於7-11以單入包裝上市。

知名食品大廠禮坊今年特以「盛放每次相遇」為理念，將慶賀相遇、相聚的心情也用於中秋禮盒的設計上，期望在贈送禮盒的瞬間能讓雙方都感受到月圓人團圓的溫馨節慶氣息，同時再度延續春節與藝術大師王俠軍的合作，推出王俠軍少有的非白色作品「豐彩瓷器禮盒」，以充滿正能量的喜氣紅金配色結合應景兔子造型並點綴璀璨高雅的牡丹、百合、梅花、蘭花，帶來祝福人生、事業長紅的意涵，讓中秋送禮不只是月餅吃下肚，還有瓷器擺設長久幸福陪伴。

藝術家王俠軍首度創作紅色喜氣兔子，結合禮坊打造豐彩中秋禮盒。

「讓相遇瞬間，如花朵綻放」禮坊『熱情相聚』成今年特色禮盒

禮坊表示今年的各款中秋禮盒都延續了品牌強調的「盛放每次相遇」作為設計主軸，希望每一款禮盒都能讓收禮者感受到滿滿心意，無論是同學、親戚、客戶，收到禮坊的中秋禮盒，都會笑顏逐開。如:〈豐盛悅緣〉、〈盛放享悅〉等系列外盒由歐洲精品設計師操刀繪製，以親友們相會、團聚的場所為概念，結合禮坊經典的「心花」圖樣，打造出獨特的夢想中相聚會所「盛放亭」意象，讓收禮者於看到禮盒的第一眼就能感受到與對方相聚的喜悅和溫暖。

新品應用多種在地食材老字號油蔥酥與肉鬆、打造創新獨特口味鹹甜喜好都滿足

隨著消費者對於創新口味的購買意願提昇，禮坊也研發出不同於傳統風味的月餅來滿足新世代口味需求，今年的新品「屏東可可酥」使用屏東與迦納可可融合出濃郁可可滋味，搭配白鳳豆製的綿密豆沙與天然竹炭的黑色外皮，顛覆以往對月餅的金黃印象。「金沙肉鬆酥」使用大稻埕老字號的油蔥酥與肉鬆結合鹹蛋黃內餡，帶來層次豐富的鹹甜滋味，將特別於7-11以單入包裝上市，滿足隨時想一解月餅饞的消費者。另一「十勝生乳紅心芭樂」係使用廣式月餅外皮包覆北海道十勝生乳內餡，並使用台灣在地的紅心芭樂乾提升濃郁果香，香甜不膩口。而另一款「雪花松子酥」內餡讓消費者吃得到松子顆粒，搭配入口即化的細緻豆沙內餡帶來滑順甜蜜滋味。

中秋月圓也要照顧素食者 鼓勵創作+持續公益捐贈助兒童

禮坊表示，今年打造12款中秋禮盒與經典商品，包括雪茄捲、曲奇餅的中秋限定盛放亭包裝，也照顧到素食者需求，推出〈緣滿九入禮盒B款〉及〈盛放喜悅禮盒B款〉兩款蛋奶素禮盒，且為鼓勵孩童發揮創意、自由創作，此次由彰化西港國小學童創作的「孩子眼中的兔兔」入選，做為2023年禮坊與兒福聯盟公益販售的〈緣夢公益禮盒〉外盒主題，一向熱心公益的禮坊對兒福聯盟公益捐贈至今已邁入第13年，不僅每年捐贈公益禮盒銷售所得5%予兒童福利聯盟文教基金會，更期許為弱勢學童的未來盡一份心力，禮坊以多款新品結合經典月餅、蛋糕、西點組合出多款定價、內容物各異的中秋禮盒，希望能滿足消費者在中秋佳節時的各式送禮對象與場合，也呼應禮坊的品牌主軸「盛放每次相遇」!詳情商品資訊逕覽禮坊粉絲團https://www.facebook.com/rivonfans