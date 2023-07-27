以品牌精神「Better Starts Now」不斷追求腕錶日系美學與創新技術的CITIZEN，於今日(7/27)新品記者發佈會上推出最新男錶光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W，以市面上少見的紅棕色直紋錶盤搭配純黑的鈦金屬DLC處理錶殼錶帶，詮釋於夏日夜空中閃耀著赤色光芒「星宿 二Antares」，展現CITIZEN風格與實用性兼具的製錶理念，為展現CITIZEN持續突破自我的品牌精神，公佈由具豐沛創作能量且不斷挑戰多種曲風的創作歌手韋禮安出任年度男錶代言人。

韋禮安出任CITIZEN男錶年度代言人 TVC發佈透露創作能量來源

韋禮安自2009年出道至今累積創作無數膾炙人口的歌曲，曲風橫跨抒情、搖滾、爵士及R&B等多種風格，豐沛的創作能量與勇於突破的精神，成為CITIZEN品牌精神的最佳實踐者。在CITIZEN新發佈的TVC中，韋禮安身穿俐落藍色西裝，自信踏過長廊並登上階梯，腕間的光動能GPS衛星對時腕錶CC4056-62W記錄下前行的每一刻，伴隨著自信獨白「用一千萬分鐘創作無數詞曲，用15萬小時精進琴藝」透露在韋禮安源源不絕的創作能量背後其實是數萬小時的努力與累積。

CITIZEN發佈全新腕錶，光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W，詮釋夏日天空於夜晚樣貌。業者/提供

「時間是我創作的力量」韋禮安表示，自己很欣賞CITIZEN專注於雕琢時間與製錶工藝的精神，這份專注和自己在創作時一樣，透過沉浸於時間中，細心打磨每個細節，能成為CITIZEN男錶代言人，也希望能發揮時間淬鍊的力量，專注呈現品牌魅力。

CITIZEN「赤星款」腕錶上市 年度主題「時間 啟動」伴男性創造時間價值

記者會現場韋禮安戴上新發佈的光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W登台，韋禮安表示自己第一眼就被CC4056-62W的外型吸引，特別是紅棕色的錶盤讓人印象深刻，腕錶配色也與自己平時的深色穿搭十分契合，加上輕盈的鈦金屬材質與實用的GPS衛星對時及兩地時間等功能，非常適合時常需要全世界巡迴演出的時刻。

CITIZEN宣傳部部長田中繁也親臨記者會現場，展現品牌對台灣市場的持續重視，現場發佈的2023年男錶年度主題「時間啟動」，則提出CITIZEN對現今時間運用走向多元化、個人化的觀察，盼以多元且高品質的腕錶陪伴不同身分、年齡與性格的男性，在人生的各個階段創造屬於自己的時間價值，並在持續累積後自信啟動屬於自己的時刻。

CITIZEN兩款新錶登場 紅棕直紋、尊爵藍交錯紋詮釋夏日天空魅力

CITIZEN今日發佈了兩款全新腕錶，光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W與光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L，詮釋夏日天空於夜晚與白晝的兩種樣貌。光動能GPS衛星對時腕錶「赤星款」CC4056-62W設計靈感源自夏季夜空中的紅色超巨星、象徵著蠍子心臟的「心宿二 Anares」，透過帶有沉穩的紅棕色直條紋錶盤，搭配經DLC處理的碳黑色鈦金屬錶殼錶帶，呈現心宿二 Antares於宇宙漆黑深空中閃耀紅色光芒的強韌印象，錶圈部分更展現了CITIZEN對於材質的巧妙運用，利用藍寶石水晶玻璃質感光澤的特性，包覆於錶圈上，不僅強化防刮能力，更結合外圈的粉紅金，進一步強化恆星閃耀的視覺效果。在錶盤細節上，「赤星款」 CC4056-62W三眼功能錶圈與內圈上的黑色設計、俐落的劍形指針為錶款注入成穩深邃的神祕氣質，粉紅金的時標與指針邊框，則在整體的深邃造型中脫穎而出，點綴奢華氣息。

「赤星款」 CC4056-62W搭載了CITIZEN暢銷機芯F950光動能GPS衛星對時機芯，結合CITIZEN獨步全球的衛星訊號接收技術與雙線圈高速馬達技術，實現最快僅需3秒*1的高速校時，充滿電在省電模式下，可持續運作5年的續航力與光動能技術，以及世界時區功能，透過接收四顆以上衛星即可將時間切換成所在地，輕鬆暢遊地表，以堅實可靠的功能與男性無畏前行。

光動能全球電波時計腕錶CB5885-85L則以尊爵藍的交錯直紋錶盤搭配黑色錶殼錶帶，詮釋夏日藍空的寧靜力量，CB5885-85L透過深藍色錶盤中交錯排列的直條紋，製造出如臨其境的視覺效果，結合整體的深色系配色，賦予腕錶內斂沉著的氣質印象，而錶盤中閃耀光芒的玫瑰金時標與指針則發揮點綴效果，於沉靜的深藍中透出低調的氛圍感，錶帶部分採用亮面與髮絲紋兩種工藝打磨，以具層次感的視覺變化襯托錶盤細節，另在機能性上，CB5885-85L日常配戴即可充電的光動能、20氣壓防水與定時自動收訊校時的電波對時功能，可隨時隨地輕鬆校時精準把握每一刻。