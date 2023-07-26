85℃菠蘿酥脆泡芙熱賣 7月27日再推鹽之花巧克力風味

85℃在六月推出新甜點「菠蘿酥脆泡芙」，獨創牛奶風味泡芙餡，搭配表皮酥脆的日式菠蘿泡芙大受消費者喜愛，7月27日起在限定門市新增鹽之花巧克力口味，吃起來外酥內軟，內餡鹹甜鹹甜，喜歡泡芙的人動作要快；另外全台85℃推出兩款大地色系不鏽鋼隨行杯，只要消費任一商品就可以加購一個杯子，可裝咖啡、茶飲，保冰保溫都可以，跟85℃一起實踐環保綠生活。

85℃7月27日在全台185間限定門市再推新口味鹽之花巧克力，將牛奶風味內餡加入頂級比利時嘉麗寶巧克力與西班牙鹽之花調和，搭配低溫烘烤的菠蘿泡芙外皮，鹹甜鹹甜，加上菠蘿酥脆泡芙內餡採現點現灌，消費者可以嚐到冰涼內餡且外殼酥脆，新品菠蘿酥脆泡芙-鹽之花巧克力單顆售價32元，兩顆59元，菠蘿酥脆泡芙-原味單顆售價30元，兩顆55元，也可以兩種口味混搭各一57元，絕對是下午茶點心首選。

85℃兩款大地色隨行杯加價購開賣。圖／85℃提供

環保署在去年7月1日開始推行自備飲料杯省5元，以折扣鼓勵民眾攜帶環保杯買飲料，減少使用一次性飲料杯，政策推行滿一年，85℃發現，環保杯使用量一年內增加了一倍，以一個一次性飲料杯產生0.056公斤的碳排放量計算，過去一年全台85℃省下一百多萬個紙杯，節省5萬8千多公斤的碳排放。

85℃新推出的手提隨行杯一起實踐減碳環保綠生活。圖／85℃提供

85℃新推出的手提隨行杯灰褐綠，容量660ml，杯身內膽是304不鏽鋼，杯蓋結合了塑膠提把設計，可以直接手提，不必再另外裝飲料提袋，非常方便攜帶，打開飲用孔就可以直飲，也可以放吸管飲用，7月27日起在85℃門市消費任一商品，就可以加489元加購一個手提隨行杯灰褐綠，或是加389元，可以加購另一款隨行杯大地杏，容量500ml，內膽是316不鏽鋼，保溫保冰效果都非常好，不用轉開杯蓋，只要掀開飲用孔就能直飲，不論外出、運動，放包包都很輕便，如果是騎車或開車，放置杯架也方便拿取，兩款顏色絕美的大地色系環保杯，拿在手上如同時尚配件，更顯優雅，一個人準備兩支隨行杯，一支裝咖啡，一支裝茶或手搖茶飲剛剛好，而且自備飲料杯買咖啡或飲料每杯可以折抵5元，不但省錢又能減少垃圾，環保愛地球。

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